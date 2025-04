Hier, vendredi 11 avril 2025, la Chambre criminelle auprès du tribunal de première instance de Tunis a entamé l'examen du dossier relatif à la cellule de recrutement et d'incitation à l'assassinat du martyr Chokri Belaid, qui comprenait le chef du groupe terroriste interdit Ansar al-Sharia, Saifallah bin Hussein, dit Abou Iyadh, imam de mosquée dans le quartier de bab el khadhra, le chef du groupe interdit Ansar al-Sharia, Salim al-Kantari, dit « Abou Ayoub », le chef de l'aile médiatique d'Ansar al-Sharia, Afif Amouri et d'autres accusés, dont Sami Essid et Ahmed Rouissi, parmi d'autres.

Les avocats de certains des accusés ont demandé un délai pour obtenir davantage d'informations et préparer leur défense. Les avocats de la défense du martyr Chokri Belaid ont également exigé un délai afin d'étoffer leur plaidoirie.

Les membres de la cellule sont accusés de planification et d'incitation

Selon le dossier, les membres de cette cellule sont accusés de planification et d'incitation contre Chokri Belaid. Ils ont également formé une cellule au sein de l'organisation interdite Ansar al-Sharia chargée d'attirer et de recruter des jeunes pour qu'ils rejoignent des cellules terroristes, de fournir un soutien financier, de diffuser de fausses nouvelles, de documenter les opérations terroristes et de blanchir l'image des terroristes.

Pour rappel, la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme au tribunal de première instance de Tunis a statué après avoir interrogé tous les accusés dans l'affaire de l'assassinat de Chokri Belaid et entendu les plaidoiries des avocats