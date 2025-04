Afrique du Nord: La Tunisie présente son pavillon 'Résonance' à l'Exposition Universelle Osaka 2025, officiellement ouverte ce samedi

La Tunisie participe à l'Exposition Universelle "Expo 2025 Osaka", officiellement ouverte le samedi 13 avril sur l'île artificielle de Yumeshima, à Osaka, dans la région du Kansai au Japon.

L'événement, qui se tiendra jusqu'au 13 octobre 2025, est placé sous le thème "Concevoir la société du futur - Imaginer notre vie de demain", et devrait accueillir près de 30 millions de visiteurs venus de 170 pays.

La Tunisie est représentée par une délégation officielle conduite par Ahmed Chafra, ambassadeur de Tunisie à Tokyo, Mourad Ben Hassine, président-directeur général du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et commissaire général de la Tunisie pour l'Expo Osaka 2025, ainsi que Cyrine Kanzari, directrice du pavillon national.

Le Pavillon National tunisien, intitulé "Résonance", s'étend sur une superficie de 300 m² et prend place dans la zone thématique "Sauver des vies", sous le sous-thème "Partenariat en innovation, sciences et technologies pour sauver des vies". Il met en avant les atouts culturels, scientifiques et humains de la Tunisie à travers une approche immersive et innovante.

L'exposition tunisienne valorise le patrimoine culturel et artisanal du pays grâce à la présentation d'objets d'art traditionnel et d'artisanat issus notamment d'El Jem, Djerba, Gafsa, Le Kef et Nabeul, illustrant la richesse et la diversité des identités culturelles tunisiennes.

Le concept du pavillon repose sur trois axes majeurs : la gestion et l'utilisation durable des ressources en eau, le patrimoine alimentaire et les produits locaux pour une bonne santé, ainsi que les avancées tunisiennes dans les domaines de la science et de la médecine. Il s'agit d'offrir aux visiteurs une plongée dans l'histoire tunisienne, de l'époque carthaginoise à la période contemporaine, tout en soulignant les défis contemporains relevés par le pays.

La participation tunisienne vise aussi à mettre en avant la jeunesse tunisienne, présentée comme la véritable richesse nationale : résiliente, créative et capable d'innover dans des secteurs clés. À travers cette vitrine, la Tunisie ambitionne de se positionner comme un partenaire stratégique du Japon, en capitalisant sur la compétence de ses ressources humaines et son ouverture sur le monde.

Il convient de rappeler que c'est la troisième fois que le Japon accueille l'Exposition Universelle, après les éditions de 1970 et 2005. Organisées tous les cinq ans, ces expositions comptent parmi les événements internationaux les plus importants, tant par leur durée que par le nombre de visiteurs qu'elles attirent.

La Tunisie, quant à elle, est fidèle à ces rendez-vous internationaux majeurs depuis sa première participation à l'Exposition Universelle de Londres en 1851.