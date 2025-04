Tunisie: Zarzis - Un nouveau code rassurant

Avant sa dissolution, le dernier mandat municipal de Zarzis-Sud avait fait des siennes.

Parmi les cinq arrondissements, trois seulement ont tout raflé et bénéficié de tous les avantages en exerçant leur pouvoir comme bon leur semblait. Les deux autres étaient boycottés et complètement délaissés par ce conseil. Ceux qui habitent dans la zone touristique et les localités démunies ont beau protester pacifiquement lors des réunions mais les trois chefs d'arrondissement décideurs et privilégiés faisaient toujours la sourde oreille.

Les critiques par écrit dans les médias sont restés lettre morte. L'infrastructure s'est dégradée et les étrangers ont vendu leurs maisons et quitté le pays. La vie courante était à l'image de ce qui s'est passé au Kram. Les partisans du parti qui détient le pouvoir et le deux poids deux mesures régnaient un peu partout dans la ville. Les séquelles sont apparentes jusqu'à présent au niveau de la propreté et de l'environnement.

Quand les citoyens de la zone ont appris que des élections municipales auront lieu en 2025, ils ont très bien accueilli la nouvelle et ils ont repris espoir, surtout que le nouveau code des collectivités publiques ne sera pas à sens unique. Il comportera un nouvel article relatif au retrait de la confiance accordée au conseil municipal au cas où ce dernier faillirait à sa mission.