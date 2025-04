Tunisie: Pourquoi - Retards de remboursement à la Cnam d'Hammam-Lif...

Le bureau local de la Cnam d'Hammam-Lif est -- la plupart du temps -- en surbooking, et pour cause ! D'abord, mis à part celui de Ben Arous, c'est le seul dans toute la banlieue Sud. Et d'un !

Et de deux ! Si une petite minorité vient -- sans trop y croire -- pour déposer ses bulletins de soins, le reste des présents -- il y en a qui reviennent tous les jours sans obtenir satisfaction, selon leurs dires -- se présentent pour voir où en est justement le remboursement de leurs dépenses dont les bulletins de soins auraient été déposés (pour certains) depuis un an. Rappelons en passant que, selon la Cnam, le remboursement doit se faire dans les 14 jours. Alors que se passe-t-il?

On veut bien admettre qu'il y a une surcharge de travail et que peut-être il y a un manque de personnel. Mais il faut une solution. Et le plus vite sera le mieux.