Maroc: Es-Semara - Campagne de communication sur l'importance des soins prénatals

Es-Semara — Une campagne de communication sur l'importance des soins prénatals a été lancée, vendredi, dans la province d'Es-Semara.

Organisée par le Comité provincial de développement humainen partenariat avec la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de communication sur l'importance du suivi et des soins prénatals (7 avril - 8 mai prochain), placée sous le slogan "Un suivi de grossesse précoce et régulier...Pour préserver la santé de la mère et du bébé".

Initiée en coordination avec la Délégation provinciale de l'Entraide nationale et les centres féminins des Maisons des jeunes, cette campagne vise à renforcer la prise de conscience des femmes quant à la nécessité d'un suivi régulier de la grossesse pour garantir une grossesse saine et sécurisée, réduire les complications pouvant mettre en danger la vie de la mère ou du bébé, et leur permettre d'accéder gratuitement à des prestations médicales de qualité.

A cette occasion, plusieurs femmes enceintes ou celles qui prévoient une grossesse ont bénéficié de conseils et recommandations sur l'importance des visites de suivi dès le premier jour de grossesse, des compléments alimentaires et des vaccins, outre l'adoption d'un régime alimentaire sain et équilibré et l'accouchement en établissement de santé.

Cette rencontre de sensibilisation a été également marquée par des présentations sur la santé de l'enfant après la naissance et sur l'importance de l'allaitement maternel, essentiel pour le développement affectif, cognitif et une croissance saine de l'enfant.

Dans une déclaration à la presse, Yahaya Taouil, cadre à la Division de l'action sociale (DAS) d'Es-Semara, a souligné que cette campagne, qui se poursuivra dans les différents centres de santé et centres sociaux de proximité, vise à sensibiliser davantage les femmes à l'importance d'un suivi régulier de la grossesse et à assurer la santé et la sécurité de la mère et du foetus.

Pour sa part, Mailamnine baba, infirmière et encadrante au Réseau des Établissements de Santé à la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale, a noté que cette campagne a connu une forte participation de la part des femmes enceintes et non enceintes, mettant l'accent sur l'importance de la santé de la mère et de l'enfant, notamment durant les 1000 premiers jours de vie, une période déterminante pour le développement futur de l'enfant.

A noter que les activités de cette campagne, qui se poursuit jusqu'au 8 mai prochain, se déroulent sur quatre étapes dans divers centres de santé, centres sociaux de proximité et centres féminins de la province.

L'INDH dans le cadre de son approche novatrice et pragmatique basée des résultats palpables, s'engage de manière exemplaire pour s'inscrire dans les multiples efforts consentis à la faveur de l'amélioration des différents indicateurs inhérents à la santé de la mère et de l'enfant.