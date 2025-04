Maroc: Le complexe sportif Mohammed V, un haut lieu chargé d'émotions et d'histoire

Rabat — Le complexe sportif Mohammed V, stade emblématique de la ville de Casablanca, est un haut lieu chargé d'émotions et d'histoire, qui a été le théâtre de grandes compétitions et matches nationaux et internationaux.

Inauguré officiellement le 6 mars 1955 sous le nom de stade Marcel-Cerdan, en hommage au célèbre boxeur franco-marocain champion du monde, avant d'être renommé "stade d'Honneur" un an plus tard, il a été fermé en 1981, avec comme objectif l'augmentation de sa capacité, l'installation du panneau électronique et la construction d'une salle couverte omnisports et d'une piscine olympique couverte à côté du stade, en vue d'accueillir les Jeux méditerranéens de 1983.

Sous le nom stade Mohammed V, il rouvre officiellement ses portes le 21 août 1983 en présence de Feu Sa Majesté Hassan II, à l'occasion de la finale de la Coupe du Trône 1982-1983 entre le Raja Club Athletic et le Club Olympique de Casablanca.

D'ailleurs, les matches que disputent dans ce temple du football les différentes sélections nationales, en particulier l'équipe A, revêtent un caractère très particulier et un goût spécial.

Ainsi, de nombreux sélectionneurs nationaux ont préféré et préfèrent y programmer les matches des Lions de l'Atlas, en raison de l'engouement du public casablancais et ses encouragements sans interruption. "Donor" a, en outre, été redouté par les plus grands clubs africains à l'occasion des matches de la Ligue des Champions ou de la Coupe de la CAF face aux équipes du Wydad et du Raja.

Le Complexe sportif Mohammed V figure, en outre, parmi les stades qui abriteront la grande messe footballistique continentale, en l'occurrence la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025.

Après avoir subi, par le passé, plusieurs travaux de rénovation, il a été l'objet dernièrement de travaux en profondeur qui ont concerné l'ensemble de ses dépendances afin qu'il puisse répondre aux normes et aux exigences de la Confédération Africaine de Football (CAF) et ainsi le hisser au niveau des infrastructures sportives mondialement reconnues pour l'organisation de compétitions planétaires.

Ainsi, le complexe sportif Mohammed V, dans sa nouvelle configuration, conjugue à la fois l'ambition de modernisation et le désir de conservation et de sauvegarde de sa valeur historique et patrimoniale.

L'aspect architectural retenu dans le cadre de cette modernisation aspire à donner une peau neuve à l'édifice, tout en laissant entrevoir le charme de ce joyau si cher au coeur des Casablancais, en particulier, et des Marocains en général.

La conception du complexe présente des caractéristiques techniques idéales et esthétiques indéniables qui militent en faveur de la sauvegarde de son empreinte architecturale ancrée dans l'identité de la capitale économique.

A l'image des grands édifices de la ville, le complexe sportif Mohammed V reflète l'âme de la ville réputée pour son patrimoine architectural remarquable, et témoigne de son riche passé et de son héritage culturel unique.