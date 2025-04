Sénégal: Secteur horticole - Vers un renforcement du partenariat stratégique entre Dakar et Amsterdam

Diamniadio — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a reçu en audience à Diamniadio une mission économique horticole néerlandaise conduite par l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas au Sénégal, Carmen Hagenaars, dans le but de renforcer le partenariat stratégique existant dans le secteur horticole entre les deux pays, a-t-on appris de source officielle.

Mabouba Diagne et ses partenaires hollandais ont échangé lors de cette rencontre, entre autres sur les axes de renforcement de la coopération sénégalo-néerlandaise, la construction de hangars de stockage, la réduction des pertes post-récolte et l'amélioration de l'accès aux équipements agricoles, indique un communiqué du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage transmis à l'APS.

"Les échanges ont également porté sur le développement de systèmes d'irrigation performants, la promotion de la production locale d'engrais organo-minéraux, et sur l'augmentation de la productivité et des rendements horticoles, pour satisfaire la demande du marché local et saisir les opportunités d'exportation", ajoute le communiqué.

Le texte précise que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la vision du gouvernement de bâtir une agriculture productive, résiliente et compétitive.

Mabouba Diagne, a invité à cette occasion "les entrepreneurs sénégalais et les investisseurs privés nationaux à s'impliquer dans la construction de hangars de stockage pour soutenir la politique de souveraineté alimentaire et consolider les chaînes de valeur agricoles".

"Au Sénégal, la mission hollandaise a rencontré 14 entrepreneurs horticoles sénégalais, illustrant ainsi l'intérêt croissant pour ce secteur stratégique à fort potentiel de croissance. Elle a également visité le hangar de stockage d'Agro Expédition Sénégal, d'une capacité de 3 000 tonnes, ainsi qu'une usine de fabrication de frites surgelées", a ajouté le ministre.