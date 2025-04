<strong>Addis-Abeba, — : - L'usine de fabrication de cuir ultramoderne de Modjo et son laboratoire satellite rénové ont été inaugurés aujourd'hui pour dynamiser l'industrie du cuir en Éthiopie et favoriser des opportunités d'emploi durables.

L'usine de fabrication moderne récemment inaugurée et le laboratoire satellite modernisé devraient renforcer considérablement les capacités de production des entreprises locales, améliorer les normes de qualité des articles de maroquinerie et faciliter l'accès aux marchés nationaux et internationaux.

Le maire de Modjo, Gazali Hashu, s'est dit profondément reconnaissant de l'impact transformateur du projet.

La contribution de l'ONUDI permettra de combler les lacunes existantes, a-t-il déclaré, ajoutant que les équipements et la formation fournis permettront non seulement de doter nos demandeurs d'emploi de compétences modernes, mais aussi de stimuler les industries locales.

Il ne s'agit pas simplement d'un investissement physique, mais d'un investissement dans le potentiel humain et le développement futur de notre communauté, a-t-il souligné.

La directrice de la Division de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes de l'ONUDI, Aurelia Patricia Calabro, a salué l'esprit de collaboration qui sous-tend cette réussite.

« L'inauguration des installations a été une célébration du partenariat, de la vision et d'un engagement renouvelé... », a-t-elle déclaré, ajoutant : « Cette réussite a été rendue possible grâce au financement de l'Union européenne et à la coopération conjointe de l'ONUDI et du gouvernement éthiopien... ».

Cette initiative se concentre donc non seulement sur la production, mais aussi sur le renforcement de chaque étape de la chaîne, a-t-elle ajouté.

« Dans les années à venir, nous envisageons qu'elle devienne un modèle où de nombreux autres jeunes hommes et femmes bénéficieront d'une formation professionnelle », a-t-elle ajouté.

À cet effet, elle a ajouté : « Nous avons créé et équipé un laboratoire satellite régional... soutenant l'assurance qualité et la compétitivité des produits. »

Cette initiative historique témoigne de l'engagement de l'Éthiopie à concrétiser ses aspirations à l'industrialisation et à favoriser un développement économique durable dans la région de Modjo, pôle clé du secteur national de la transformation du cuir.

Le ministre d'État de l'Industrie, Tarekegn Bululta, a souligné les objectifs à long terme de cette initiative quinquennale.

« Nous considérons ce projet comme un modèle national visant à démontrer, par la création de valeur ajoutée dans le secteur du cuir, qu'il est possible de produire des chaussures pour les marchés nationaux et internationaux », a-t-il déclaré.

Il a également insisté sur la reproductibilité à plus grande échelle du projet.