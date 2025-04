Ethiopie: Le Grand Barrage de la Renaissance prouve que les Éthiopiens et la diaspora peuvent mobiliser des milliards pour réaliser d'autres mégaprojets - Directeur general.

<strong>Addis-Abeba, — : - Le Grand Barrage de la Renaissance, construit par les Éthiopiens et la diaspora éthiopienne, démontre que les Éthiopiens peuvent mobiliser des milliards pour réaliser de tels mégaprojets, a exprimé Fitsum Arega, directeur général du Service de la diaspora éthiopienne.

Selon lui, l'Éthiopie a développé les capacités nécessaires pour poursuivre la réalisation de mégaprojets similaires.

Dès son achèvement prochain, le Grand barrage apportera des devises à l'Éthiopie grâce à l'exportation d'électricité vers les pays voisins comme Djibouti, le Soudan, le Kenya et la Tanzanie, a déclaré le directeur général.

« Une fois achevé, il générera des retombées économiques directes et indirectes pouvant atteindre 1 milliard de dollars par an », a-t-il souligné, ajoutant que cela « contribuera à notre PIB grâce à l'énergie qui éclaire nos villes, nos foyers et nos industries manufacturières, entre autres. »

S'adressant à l'ENA, Fitsum a expliqué que l'impact du GERD sera multiple et qu'il apportera de nombreux avantages à l'Éthiopie et à la région, notamment en termes de source d'énergie verte et renouvelable respectueuse de l'environnement.

Par ailleurs, l'énergie hydroélectrique produite par le barrage favorisera le développement des industries énergivores de la région et permettra à près de 60 millions d'Éthiopiens d'accéder à l'électricité.

Outre ses avantages économiques, le barrage aura un impact direct ou indirect sur l'éducation et la santé des Éthiopiens, car l'accès à l'électricité améliore l'accès à l'éducation dans les communautés rurales et prévient les risques sanitaires liés à la fumée de bois de chauffage.

Le directeur général a souligné que le Grand barrage, construit par les Éthiopiens et la diaspora pour plus de 5 milliards de dollars américains, démontre que les Éthiopiens peuvent mobiliser des milliards de ressources pour réaliser de tels projets d'envergure.

Fitsum a enfin souligné que la diaspora éthiopienne du monde entier s'est activement mobilisée pour soutenir le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne par divers moyens.