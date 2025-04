Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - La GAE lance le 36 36 pour la prise en charge des aspirations des jeunes

Le coordonnateur général de la Génération auto-entrepreneur (GAE), Digne Elvis Tsalissan Okombi, a lancé le 12 avril à Brazzaville le Call center de cette association « 36 36 », un instrument d'accompagnement, d'encadrement et d'assistance au profit des jeunes.

Il s'agit également d'un cadre visant à faire la pédagogie de l'action du président de la République et de son gouvernement.

Présentant le Centre d'appel et le site Web de la GAE : www.gaecongo.com, Marius Elila Oposso a signifié que les deux outils de communication sont de véritables passerelles vers un avenir où l'information, l'assistance et l'interaction avec cette association sont plus fluides, plus rapides et plus efficaces que jamais. « Le Centre d'appel : une voix à votre écoute, le Call center de la GAE, accessible au 36 36, est bien plus qu'une simple ligne téléphonique.

C'est un point de contact humain, une oreille attentive prête à répondre à vos questions, à vous guider dans vos démarches d'enregistrement de votre comité de soutien et à vous apporter l'assistance dont vous avez besoin », a-t-il présenté. Il a précisé que le site Web est un guide numérique pour le soutien du patriarche, se voulant intuitif, informatif et accessible à tous.

Lançant officiellement le Centre d'appel, le coordonnateur général de la GAE a rappelé que son engagement visant la prise en charge des problèmes de la jeunesse vient de prendre une tournure sans précédent. « Le Call center que nous lançons ce jour est, avant tout, un instrument à votre disposition.

Vous trouverez dorénavant, à travers cet instrument, un accompagnement qui vous a tellement manqué. Il aura aussi un autre objectif, celui de faire la pédagogie de l'action du président de la République et de son gouvernement.

Il s'agira pour nous, dans cet environnement où la critique pour la critique est devenue la règle, de faire la pédagogie, dire à des nouvelles générations que les choses ont été faites dans ce pays, que des choses se font dans ce pays, que les choses se feront dans ce pays », a expliqué Digne Elvis Tsalissan Okombi.

Il s'est, en effet, réjoui du fait que le comité d'honneur de la GAE vient de doter la jeunesse congolaise d'un instrument d'accompagnement, d'encadrement et d'assistance qui lui manquait. « Je voudrais lancer une fois de plus un appel au rassemblement autour du patriarche. Le patriarche est pour nous Congolais comme l'Arche de Noé.

Le rassemblement autour du patriarche se fera avec ceux de la majorité, ceux de l'opposition, ceux du centre et ceux de la société civile. Autour du patriarche, notre Arche de Noé, il y a des forts et des faibles, ceux de gauche et de droite, les intellectuels aux gros diplômes, et ceux qui n'ont pour diplômes que leur acte de naissance. 36 36 doit être dorénavant notre numéro de référence, votre lien avec le patriarche. Nos défis avec les comités de soutien sont de rassembler un maximum des Congolais autour du patriarche », a-t-il invité.

Il a, par ailleurs, appelé les partenaires à soutenir le projet « Matissa affaire » qui est, a dit le coordonnateur général de la GAE, le point de liaison entre le peuple et tous ceux qui reconnaissent avoir du Sassou N'Guesso en eux. « Soyons nombreux à nous mobiliser pour apporter un minimum à ces Congolais qui ont besoin de notre assistance. Je voudrais dire à nos amis de la Bouenza que "Loboko ya patriarche" arrive. Organisons-nous à manifester notre soutien sans faille au patriarche », a annoncé Digne Elvis Tsalissan Okombi.

Doté d'un serveur de nouvelle génération, le Call center de la GAE peut accéder jusqu'à 100 utilisateurs, recevoir 30 appels simultanés. Il prévoit aussi la réduction des coûts des appels et autres opérations.