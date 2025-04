Togo: Plus de 94 000 Togolais sous ARV

Le Togo poursuit ses efforts dans la lutte contre le VIH/SIDA avec une priorité donnée à l'élargissement de l'accès aux traitements antirétroviraux (ARV).

En 2024, ce sont 94 820 personnes vivant avec le VIH qui ont bénéficié d'un suivi thérapeutique, selon les données communiquées par les autorités sanitaires.

Sans surprise, le Grand Lomé concentre la majorité des bénéficiaires, avec 51 915 personnes sous traitement. Suivent la région maritime (18 034) et la région des Plateaux (10 118). Les autres régions affichent des chiffres plus modestes : 6 938 bénéficiaires dans la Kara, 5 168 dans la Centrale et 2 647 dans la région des Savanes.

Cette répartition géographique met en lumière une disparité d'accès aux soins entre la capitale et l'intérieur du pays, un défi auquel le gouvernement entend répondre en rapprochant les services de santé des populations rurales et en renforçant les dispositifs de prise en charge.

Les projections pour 2025 sont en hausse. Le nombre de personnes sous ARV devrait passer à 98 336, soit 3 516 nouveaux bénéficiaires par rapport à 2024. Le Grand Lomé resterait en tête, avec un objectif de 54 321 personnes prises en charge, contre 2 655 attendues dans les Savanes.

À l'échelle nationale, la prévalence du VIH reste relativement contenue à 1,6%, représentant environ 105 000 personnes vivant avec le virus. Ce taux reste stable, et les progrès sont notables : entre 2010 et 2023, les décès liés au VIH ont chuté de 63%, tandis que les nouvelles infections ont diminué de 65%, selon les données officielles.

Des résultats encourageants, mais des efforts à poursuivre

Ces chiffres traduisent un engagement fort des autorités togolaises et de leurs partenaires dans la lutte contre le VIH/Sida. La baisse significative des décès et des infections témoigne d'une stratégie de santé publique efficace, mais il reste des défis : renforcer la prévention, améliorer l'accès aux soins dans les zones reculées, et continuer à lutter contre la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH.

À l'heure où le Togo s'inscrit dans une dynamique de santé pour tous, ces efforts renforcent l'espoir d'une génération sans Sida à l'horizon 2030.