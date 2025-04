Ile Maurice: Une entité née de la crise sanitaire

En juin 2020, en pleine crise causée par la pandémie de Covid-19, la Banque de Maurice (BoM) met en place la Mauritius Investment Corporation Ltd (MIC), conformément à son mandat d'assurer une stabilité financière.

La mission principale de la MIC est de soutenir les opérateurs économiques affectés par la pandémie et de contribuer à la relance de l'économie.

Décrite comme une entité d'intérêt public, la gouvernance d'entreprise est au coeur de son fonctionnement. Son conseil d'administration dit agir de bonne foi, avec diligence, dans l'intérêt de l'entreprise et de ses actionnaires, en s'appuyant sur le National Code of Corporate Governance. La société affirme également disposer d'une structure de gouvernance de classe mondiale, garantissant une gestion éthique et transparente.

Au-delà de l'appui aux entreprises en difficulté, la MIC a également pour mission d'investir dans des secteurs stratégiques pour renforcer l'autosuffisance nationale, en particulier dans les biens essentiels. Elle soutient également les sociétés innovantes.

Soutien fort au secteur hôtelier

Le dernier rapport de la MIC, pour la période close au 30 juin 2023, met en évidence des investissements significatifs dans des secteurs stratégiques, tels que l'hôtellerie, le textile, la construction et l'immobilier. Parmi les principaux bénéficiaires, figurent Medine Limited et New Mauritius Hotels Limited, chacune recevant Rs 2,5 milliards. D'autres acteurs du secteur hôtelier bénéficieront de financements, tels que Long Beach (Rs 2 milliards), Rogers Hospitality Operations Ltd (Rs 1,3 milliard), Anahita Hotel (Rs 1,1 milliard), Mauriplage Beach Resort Ltd (Rs 650 millions), Attitude Hospitality Ltd (Rs 500 millions) et Zilwa Attitude (Rs 65 millions).

Dans d'autres secteurs, la MIC injectera Rs 990 millions dans Omnicane, Rs 900 millions dans la Compagnie Mauricienne de Textile Ltée, Rs 300 millions dans FM Denim Co Ltd, Rs 275 millions dans R.E.A.L Garments Ltd et Rs 160 millions dans World Knits Ltd. Côté construction et immobilier, Hermes Properties Ltd a obtenu Rs 650 millions, Kuros Construction Rs 225 millions, et Best Construct Rs 150 millions. D'autres projets, comme Merville Ltd (Rs 550 millions) et Trimetys Ltd (Rs 135 millions), ont également reçu des financements.

Au total, le secteur de l'hébergement et de la restauration aura capté 14,2 % des investissements de la MIC, suivi par le secteur manufacturier (27,7 %), l'agriculture (14,2 %), l'immobilier (2 %) et la construction (0,8 %). Le segment «autres» représente plus de la moitié des fonds, avec 50,7 % des investissements répartis entre sept compagnies.

Des risques pour la BoM

Le rapport du State of the Economy met en lumière que «l'impression de monnaie par la Banque de Maurice pour financer la MIC a été un acte irresponsable, ayant eu des effets néfastes sur le système monétaire, d'autant plus que le système bancaire était déjà saturé de liquidités excédentaires». Cette action, selon le rapport, «a contribué à accroître les pressions inflationnistes dans l'économie, à augmenter les liquidités excédentaires dans le système, ce qui aurait pu être extrêmement déstabilisant, et à exercer une pression supplémentaire sur le taux de change de la roupie».

La création de la MIC intervient à un moment où le bilan financier de la BoM était déjà fragilisé par le transfert de Rs 73 milliards au gouvernement : Rs 18 milliards pour l'exercice 2019- 20, pour rembourser la dette extérieure ; et Rs 55 milliards pour l'exercice 2020-21, destinés au soutien budgétaire. «La mise en place de la MIC, son financement par la création monétaire et certaines allocations spécifiques du portefeuille ont exposé la Banque de Maurice à un risque de crédit important et à des pertes potentielles dans son bilan», précise le rapport.

Les acquisitions et évaluations des investissements

Selon le bilan financier de la MIC, pour la période se terminant au 30 juin 2021, la société avait finalisé l'acquisition de 100 % des actions et droits de vote de MIC Smart City Ltd, une société privée domiciliée à Maurice, spécialisée dans le développement immobilier.

Le 7 juin 2024, la société a acquis 70 % des actions d'East Coast Hotel Investment Ltd, représentant un total de 1 596 actions de catégorie B, pour un montant de Rs 48 000 euros. (Voir le fac-simile de la transaction selon une communication de la MRA).

Les propriétés d'investissement des filiales ont été évaluées par Elevante Property Services Ltd au 30 juin 2024. Selon le rapport, la société a appliqué la méthode de valorisation des actifs nets pour évaluer ses investissements dans ces filiales. D'après l'évaluation réalisée par les administrateurs, la valeur comptable des investissements est jugée proche de leur juste valeur.