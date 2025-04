Madagascar: Revy Mahaleo sy ireo namany - Rendez-vous à Antsahamanitra le lundi de Pâques

Le théâtre de verdure d'Antsahamanitra resonnera de guitare et d'ambiance acoustique le lundi 21 avril prochain. En effet, le groupe Mahaleo y invite ses amis à revivre avec lui le « revy Mahaleo » qui est la source même de son identité et qui a donné à ce groupe toute sa notoriété.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore, le revy Mahaleo consistait à chanter et jouer de la guitare au coin du feu entre amis dans une ambiance détendue.

Tsiakoraka et Lolo sy ny Tariny se partageront donc la scène avec Dama et Bekoto et les descendants Mahaleo ce lundi de Pâques pour cinq heures de complicité musicale à la guitare.

Le plus de ce spectacle signé Live Prod, les spectateurs sont eux aussi invités et même encouragés à emmener leur guitare avec eux, pour parfaire cette communion et ce partage de bonne humeur et de moments conviviaux en musique.

Les billets sont déjà disponibles sur ticketplace.io ou chez Supermusic.