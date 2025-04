Madagascar: Campagne pour un Oui ou pour un Non

Les défenseurs tout autant que les adversaires de Base Toliara marchent sur du sable mouvant au risque de s'enfoncer et de ne pouvoir s'en sortir.

« On ne peut bâtir sur du sable », dit-on. Sauf toute une polémique tel que c'est le cas avec le projet d'exploitation de « fasimainty » à 46 kilomètres de Toliara, pour une durée de 38 ans et une création de 5000 emplois directs et indirects. Avec à la clé, 5 milliards de dollars pour Madagascar, 180 millions de dollars par an pour l'Etat en phase de croisière, 80 millions de dollars pour des projets nationaux et régionaux avec une augmentation annuelle de 2%. Des chiffres mirobolants brandis par les partisans du « Oui » à Base Toliara face aux tenants du « Non » au projet dont le principal argument se ...base sur la protection de l'environnement.

Sans avancer des chiffres précis, faute d'une Etude d'Impact Environnemental (EIE) crédible et transparente comme devrait l'être une consultation populaire directe si le projet devrait faire l'objet d'un référendum. Pour un Oui ou pour un Non à Base Toliara. Un référendum d'initiative citoyenne ou populaire qui ne serait ni organisé par la CENI ni validé par la HCC, sous peine d'en faire une affaire d'Etat - dans tous les sens et l'essence du terme - tel que le projet est en passe de l'être si ce n'est déjà le cas.

Ceux qui font campagne pour le Oui affirment mordicus qu'ils ont le peuple de leur côté. Même topo dans le camp des affidés au Non qui déclarent avoir le soutien du « vulgum pecus ». Les perdants risquent de se trouver sur le ...sable dans cette propagande qui ne dit pas son nom, mais plutôt son Non et son Oui. Avec des fonds de campagne plus ou moins obscurs comme le « fasimainty ».