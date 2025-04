Soudan: Le ministre des Affaires étrangères rencontre son homologue algérien en marge du Forum diplomatique d'Antalya

Antalya — Le ministre des Affaires étrangères Dr. Ali Youssef a rencontré vendredi son homologue algérien, Ahmed Attaf, en marge du Forum diplomatique d'Antalya en Turquie. Les deux parties ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales et ont échangé des points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Au cours de la rencontre, le ministre a souligné la profondeur et la force des relations fraternelles entre le Soudan et l'Algérie, soulignant qu'il s'agit de relations historiques profondément enracinées fondées sur le respect mutuel et la solidarité.

Il a également informé son homologue algérien de l'évolution de la situation au Soudan, soulignant les graves violations commises par les milices rebelles contre les civils et soulignant que les forces armées soudanaises remportent des victoires majeures sur le terrain, notamment en reprenant le contrôle de la capitale.

De son côté, le ministre algérien des Affaires étrangères a exprimé la fierté de son pays pour les relations fraternelles et historiques entre l'Algérie et le Soudan, affirmant le soutien de l'Algérie au Soudan dans toutes ses positions et son appréciation de la coordination de haut niveau entre les deux pays dans les forums régionaux et internationaux, qui sert les intérêts des deux peuples frères./OSM