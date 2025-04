Soudan: Le Secrétaire général du ministère de la Défense poursuit sa visite aux unités à Khartoum

.

- Le secrétaire général du ministère de la Défense, le Maj-Gen Ahmed Saleh Ahmed Aboud, a inspecté vendredi le commandement de contrôle de Bahri et le corps des transmissions, poursuivant sa visite d'inspection.

Son Excellence a reçu un exposé de leurs dirigeants, louant les efforts de la région militaire de Bahri pour vaincre la milice de soutien rapide terroriste et établir la sécurité dans les régions de Bahri et du Nil oriental. Son Excellence a présenté ses condoléances aux martyrs des forces de la Bataille de la Dignité, priant Dieu pour un prompt rétablissement aux blessés et aux blessés, soulignant que les forces armées et les forces participant à la Bataille de la Dignité sont capables d'établir la sécurité dans tout le pays, grâce à leur capacité et leur habileté à détruire les stratagèmes des agents des puissances régionales pour contrôler les ressources de notre pays.

D'autre part, Son Excellence a souligné que le Soudan fait face à ces menaces avec des défis étudiés et une grande expertise pour répondre à cette conspiration sanglante qui est dépourvue de tous les aspects de l'humanité et sans engagement ni considération pour les lois internationales, portant atteinte à la souveraineté du Soudan... Il a également expliqué que le Soudan poursuit désormais tous ceux qui ont causé du tort à la patrie et à son peuple et détruit ses infrastructures au niveau international par le biais d'organisations internationales en présentant toutes les preuves matérielles qui prouvent l'implication des pays soutenant les mercenaires meurtriers.

À la fin de sa visite, il a remercié les dirigeants du Bahri Control et du Signal Corps, les officiers, les sous-officiers et les soldats pour les efforts considérables qu'ils ont déployés pour établir la sécurité et la sûreté avec professionnalisme et constance qui ont fait que le monde regarde avec respect nos forces armées et ses soldats qui ont accompagné une histoire brillante à travers diverses époques historiques.