Genève — Le Représentant permanentdu Soudan à Genève l'Ambassadeur Hassan Hamid, a rencontré vendredi Mme Rebecca Grynspan, Secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), dans le cadre des réunions d'information régulières avec les dirigeants des organisations internationales à Genève.

Son Excellence a passé en revue l'ampleur des dommages et des pertes infligés au système économique, financier et bancaire du pays en raison des attaques des milices contre les ministères, les institutions, les infrastructures et les agences connexes (finances, commerce, banques, douanes), notant que de nombreux ministères et institutions ont maintenant entamé des réformes et des mesures de réhabilitation pour s'acquitter de leurs fonctions depuis la capitale, Khartoum, après que les forces armées soudanaises ont pu vaincre la milice et nettoyer l'État.

Pour sa part, la Secrétaire générale de la CNUCED a affirmé sa volonté de soutenir les efforts visant à réhabiliter les ministères et les institutions impliqués dans le commerce, en évoquant les projets actuellement en cours au Soudan, notamment le Programme d'appui et de développement du système douanier automatisé (SYDONIA), ainsi que le soutien consultatif et de renforcement des capacités que l'organisation pourrait fournir./OSM