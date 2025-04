Soudan: Le Président du Conseil de souveraineté participe aux activités du Forum diplomatique d'Antalya en Turquie

Antalya — Le président du Conseil de Souverain de Transition, le général Abdel Fattah Al-Burhan, a participé aux activités de la quatrième édition du Forum diplomatique d'Antalya, qui a débuté vendredi dans la ville turque d'Antalya sous le slogan « Restaurer la diplomatie dans un monde divisé ».

Avec la participation d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement, de ministres des Affaires étrangères et de représentants d'organisations internationales.

Dans son discours d'ouverture, le président Erdogan a souhaité la bienvenue aux délégations participant au forum, soulignant l'importance de sa convocation à la lumière des défis et des changements actuels auxquels le monde est confronté. Il a également dénoncé les crimes et les violations dont sont victimes certains peuples.

Organisé chaque année sous le patronage du président turc Recep Tayyip Erdoğan et organisé par le ministère turc des Affaires étrangères, le forum discutera des défis les plus importants auxquels est confrontée la communauté internationale, des moyens de renforcer le dialogue et la compréhension entre les pays, des problèmes régionaux et internationaux actuels et de l'importance de restaurer le rôle des organisations internationales et régionales dans la résolution des crises internationales./OSM