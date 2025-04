Sénégal: Ligue 1 - A six journées de la fin, Habib Beye regarde à nouveau vers le bas

A six journées de la fin du championnat, le Stade Rennais continue sa saison ratée. La défaite face à Auxerre le week-end dernier (0-1) a un peu plus terni le tableau et noirci les améliorations visibles depuis l'arrivée d'Habib Beye. S'il n'y a pas de quoi jouer à se faire peur, les Rennais doivent encore regarder derrière au classement avant un déplacement au Havre dimanche et la réception de Nantes.

Vite que la saison se termine ! Voilà le sentiment partagé par de nombreux supporters rennais. Après la déception de l'année dernière terminée à la 10ème place, le Stade Rennais va récidiver et est même parti pour faire pire. Un déclassement brutal pour le club qui restait il y a peu sur six qualifications européennes de suite. Dans cette saison illisible à trois entraineurs (Stephan, Sampaoli, Beye), deux présidents (Cloarec, Pouille) et bientôt deux directeurs sportifs (départ attendu de Massara qui sera remplacé par Loic Désiré), un chiffre fort sonne comme le symbole du spleen des fans rouges et noirs : 16 ! Les Rennais ont subi le week-end dernier leur 16ème défaite de la saison en 28 matchs soit plus de 57% de défaites ! Seuls trois clubs font pire cette saison (Le Havre et Saint Etienne en sont à 17 et Montpellier à 21 défaites).

"Trouver de la constance dans la performance"

Habib Beye avait annoncé avant le match face à Auxerre l'objectif 1ere moitié de tableau mais après une domination générale mais stérile face à l'AJA, les Rennais se sont fait punir en fin de match sur un corner et une tête de Jubal. Ce match qui méritait sans doute un 0-0 est le premier vrai accroc pour le 3e entraineur rennais de la saison. Beye le reconnaissait lui-même : "Plus le match a avancé, moins on a trouvé de solution, moi le premier et c'est ma responsabilité".

Beye s'est aussi agacé d'une question lui demandant si Rennes était une équipe trop facile à lire et à battre. L'entraineur rennais défend son travail avec une équipe bretonne il est vrai plus cohérente et concernée. "Toutes les datas ont augmenté depuis notre arrivée" a-t-il assuré ce vendredi en conférence de presse reconnaissant des axes d'amélioration importants pour "trouver de la constance dans la performance".

Reste qu'en neuf matchs depuis son arrivée fin janvier, son bilan est désormais de 5 victoires pour 4 défaites et Habib Beye se heurte lui aussi à ce qui ressemble à un plafond de verre face aux équipes mieux classées. Hormis une victoire face à Strasbourg pour son début de mandat, le Rennes de Beye s'est incliné face à Paris, Lille, Lens et même Auxerre. Sur l'ensemble de la saison, les Bretons ont pris 8 points sur 57 possibles face aux équipes les précédant au classement. Une conclusion s'impose. Rennes malgré le 6e budget et la 4e masse salariale estimée de la Ligue 1 est à sa place !

Une attaque insuffisante

C'est en attaque particulièrement que les Rennais semblent manquer de créativité et de talent particulièrement en l'absence de Ludovic Blastoujours blessé qui va manquer son 4e match de rang. Les investissements massifs lors du dernier mercato d'hiver étaient censés corriger les erreurs de l'été. Les recrues en défense donnent satisfaction (Jacquet, Rouault, Brassier) mais les offensifs n'apportent pour le moment aucune plus-value (Kyogo Furuhashi, Mousa Tamari, Ayanda Sishuba, Kazeem Olaigbe). Beye leur préfère le jeune Kader Meité, 17 ans, issu du centre de formation, qui vient d'enchainer 4 titularisations mais court après son premier but.

Il reste désormais six journées pour finir la saison et se projeter sur la prochaine. Le travail est conséquent et le projet encore flou pour réussir à changer la trajectoire. Une fois le cas Massara officiellement réglé, quelle sera la stratégie rennaise autour de Loic Désiré? Mais d'abord, il s'agit de sécuriser le maintien. Avec 6 points d'avance sur le barragiste - voire sept si on prend en compte la différence de buts très en faveur de Rennes - il ne manque plus grand-chose.

Ce déplacement au Havre dimanche 17h15 sera suivi de la réception de Nantes deux équipes juste derrière les Bretons à respectivement 5 et 2 pointts. Les Rennais seraient inspirés de bien négocier ces deux rendez-vous car ce sera Lyon, Toulouse, Nice et Marseille ensuite au programme. Au vu des états de service face aux "gros", les supporteurs auraient de quoi se faire peur jusqu'au bout.