Sénégal: Stade Léopold Sédar Senghor - Le stade réceptionné en attendant son homologation

Après près de trois années de travaux, le stade Léopold Sédar Senghor a officiellement été remis hier, vendredi 11 avril, à l'Etat du Sénégal. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence des autorités sénégalaises et des partenaires chinoises. Réhabilitée pour un coût de 20 milliards, le stade devra attendre la validation de certaines normes pour une homologation officielle et son ouverture.

Après trois ans de réhabilitation, le stade Léopold Sédar Senghor a fait neuve. Fermée depuis août 2022 et rénovée pour un coût de 20 milliards de FCFA, l'infrastructure a été réceptionnée hier, vendredi 11 avril 2025, à l'occasion d'une cérémonie de remise des clefs présidée par la ministre des Sports, Khady Diène Gaye et en présence des autorités de la République populaire de Chine, partenaire du Sénégal dans le cadre du vaste programme de réhabilitation de quatre enceintes sportives : le stade Léopold Sédar Senghor (Dakar), Aline Sitoé Diatta (Ziguinchor), Ely Manel Fall (Diourbel) et Lamine Guèye (Kaolack).

Tout en magnifiant « l'excellence des relations bilatérales » avec la République du Chine, la ministre des sports a appelé les acteurs du mouvements sportifs, supporters à s'approprier de ce bijou rénové.

« Construire des infrastructures est essentiel, mais leur gestion l'est tout autant. Sans une vision claire d'entretien et de maintenance, nos investissements risquent de s'éroder », a-t-elle insister.

Elle a souligné que la remise des clés ne signifiait pas une mise en service immédiate de l'infrastructure. L'ouverture au public ne pourra se faire qu'après validation de certaines normes.

« Nous avons reçu les clés, mais le stade ne sera accessible qu'après homologation. La sécurité des usagers est une priorité absolue, et nous attendons notamment le rapport de la direction de la protection civile, qui devra nous donner son feu vert », a-t-elle précisé.

« Le stade est prêt à accueillir les exploits de demain et à inspirer toute une génération »

Khady Diène Gaye n'a pas manqué de rappeler l'importance de cette infrastructure dans la politique sportive nationale. «Ce stade rénové incarne notre ambition de faire du sport un levier de développement, d'inclusion sociale et de rayonnement international. Il est prêt à accueillir les exploits de demain et à inspirer toute une génération », a-t-elle affirmé.

Représentant du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Issa Mboup a, pour sa part, salué la création de l'Office de gestion des infrastructures sportives (OGIS). En attendant son homologation, le stade Léopold Sédar Senghor pourra accueillir des compétitions continentales et internationales et notamment les prochains Jeux olympiques de la Jeunesse « Dakar 2026 ».

D'un coût de 20 milliards de FCFA, les travaux de réhabilitation ont été effectués par l'entreprise chinoise Shanghai Construction Group. Cette infrastructure érigée en 1985 a été dotée de toitures, d'une pelouse naturelle, de vestiaires modernisés, d'un éclairage aux normes FIFA, d'un système de vidéosurveillance et de gradins rénovés et répondant aux standards internationaux.