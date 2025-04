Afrique de l'Ouest: CAN U17 - La Côte d'Ivoire détrône le Sénégal

La Côte d'Ivoire a ouvert la succession du Sénégal tenant du titre en remportant le quart de finale de la CAN U17 2025 disputée hier, vendredi 11 avril 2025, du stade Municipal de Berrechid, au Maroc.

Après une partie âprement disputée, soldée par un résultat nul et vierge à l'issue du temps réglementaires, les Lionceaux se sont finalement inclinés à la séance des tirs aux but (5 tab 3).

C'est la fin de l'aventure pour l'équipe du Sénégal U-17. La Côte d'Ivoire a ouvert la succession du tenant du titre sénégalais en remportant le duel des quarts de finale disputé hier, vendredi 11 avril 2025 du stade Municipal de Berrechid, au Maroc. Plus portés vers l'offensive, les Éléphanteaux ont d'entrée de jeu mis en avant leur atout physique et athlétique. Avec leurs assauts répétés dans la zone sénégalaise, l'équipe ivoirienne exerce une grosse pression. Les coéquipiers de Ibrahima Sory Sow et Alpha Mbengue vont laisser passer l'orage. Le jeu s'équilibre et les Lionceaux retrouvent vite leurs marques. Malgré la bonne possession, ils peinent toutefois à se créer des situations et créer le danger dans la zone de vérité. Au bout d'un jeu assez fermé, les deux équipes rejoindront la pause sur ce score vierge (0-0).

Au retour des vestiaires, le Sénégal se montrait plus tranchant dans le jeu et s'offre sa plus grosse occasion (51e minute). Sur un centre de Sidy Barkham Ndiaye, Mohamed Wagne sera à un doigt d'ouvrir le score. Mais tir en pivot va manquer de précision et passe à côté. Trois minutes plus tard Beytir Fall fera preuve de précipitation pour rater complétement le cadre ( 54e).

L'attaquant des Lionceaux ne tardera pas à céder sa place à Abdourahmane Mbodj tout comme Biaye qui sortira pour céder sa place à El Hadji Sow (65e minute).

Acculés, les cadets ivoiriens apportent vite la réplique. Ils profitent de leur temps fort pour créer le danger. Comme sur ce tir tendu de Doumbia (75e) qui frôle le poteau des cages de Vincent Gomis.

Le match connaitra son tournant avec l'expulsion, après visionnage de la VAR d'Obli Kouamé. C'était suite à un geste mal maîtrisé qui atterrit sur la figure de Etienne Mendy à la 81e minute.

En infériorité numérique, les Lionceaux n'en tireront aucun profit. Le nouvel entrant Abdourahmane Mbodj va se doter de la plus nette des occasions mais perdait le duel face au gardien des Éléphanteaux (93e). Le Sénégal va encore passer à côté d'un but enrayé sur la ligne par un défenseur ivoirien (98e). A la fin, le sort de la rencontre a été scellé au terme de la séance des tirs aux buts. La Côte d'Ivoire aura le dernier mot avec 5 tirs contre 3 pour le Sénégal.

Après leurs aînés à la CAN 2023, les Éléphanteaux ouvrent la succession des tenants du titre et rejoignent le dernier carré où ils affronteront le Maroc qui a écarté la veille, l'Afrique du Sud (3-1).