A partir du dimanche 13 avril 2025, les fidèles catholiques sénégalais entreront dans la Semaine Sainte qui clôture le temps du carême et s'ouvre avec le Dimanche des Rameaux et de la Passion.

Cette semaine commémore les derniers jours du Christ (le repas de la Cène, sa Passion, sa mort et sa Résurrection). Ces journées, et en particulier le Triduum pascal qui s'étend de la Messe du soir le Jeudi saint au Dimanche de Pâques, constituent le sommet de l'année liturgique.

Cette année 2025, la Semaine Sainte débute donc le dimanche 13 avril, Dimanche des Rameaux et de la Passion et se termine le 20 avril, jour de Pâques. Le peuple de Dieu au Sénégal est appelé à vivre ces jours saints sous le signe du Jubilé de l'Espérance, proclamé par le pape François. Dans un monde en quête de sens et de lumière, l'expérience pascale devient une clé pour renouveler la foi, raviver la solidarité et promouvoir la vie sous toutes ses formes.

Pour mieux vivre ces moments de grâce, l'union des clergé du Sénégal qui est une association de prêtres diocésains du Sénégal, fondée en 1973 pour promouvoir l'unité, la charité et la sainteté, a proposé un dossier de presse sur les temps forts de cette semaine. Abbé Roger Gomis, secrétaire général de cette entité y propose une présentation détaillée des célébrations de la Semaine Sainte au Sénégal, en tenant compte des particularités culturelles et des traditions locales. Focus sur le dimanche des rameaux marquant l'entrée de la semaine sainte et la messe Chrismale.

Dimanche des rameaux ou l'entrée triomphale du Messie souffrant

Le Dimanche des Rameaux marque l'entrée dans la Semaine Sainte, cette semaine où nous célèbrerons la Gloire de notre Seigneur, Jésus Christ, sa passion, sa mort sur la croix et sa résurrection. Cette fête fait mémoire du jour où Jésus fut acclamé comme un roi par les habitants de Jérusalem qui le saluaient avec des palmes lors de son entrée dans la ville, six jours avant la fête de la Pâque juive. Elle inaugure la dernière semaine de la vie terrestre de Jésus. Il s'agit d'un acte prophétique : Jésus se présente comme le Messie humble et pacifique, accomplissant la prophétie de Zacharie (Za 9,9). Contrairement à un roi guerrier, il entre sans arme, sur un petit âne, symbole de douceur et de service.

Signification des rameaux

Les rameaux (de palmier ou autres plantes locales) rappellent ceux que la foule agitait pour acclamer Jésus. Dans la Bible, les rameaux sont aussi un symbole de victoire, de paix et de justice (Ap 7,9 ; Lv 23,40). En les brandissant, les fidèles reconnaissent en Jésus le Sauveur, et expriment leur foi en sa royauté spirituelle. C'est pourquoi les rameaux sont bénis au début de la célébration. Ils sont ensuite emportés chez soi après la messe pour en orner les croix dans les maisons : geste de vénération et de confiance envers le Crucifié.

Déroulement liturgique

La messe du Dimanche des Rameaux comprend deux moments majeurs :

La bénédiction des rameaux et la procession

Elle se fait habituellement à l'extérieur de l'église : place publique ou paroissiale. Le prêtre bénit les rameaux à l'aide d'une prière spécifique et d'eau bénite. Suit une lecture de l'Évangile de l'entrée à Jérusalem, puis une procession joyeuse vers l'église.

La liturgie de la Parole et de l'Eucharistie

Après la joie initiale, un changement de ton liturgique s'opère : on entre dans la solennité et la gravité de la Passion. L'Évangile de la Passion est proclamé, souvent de manière dialoguée (célébrant, lecteurs, narrateur), ce qui permet à l'assemblée de revivre les souffrances du Christ. La messe continue avec la prière eucharistique, la communion, puis l'envoi.

Un contraste porteur de sens

Le Dimanche des Rameaux introduit la Semaine Sainte par un paradoxe fondamental : l'acclamation d'un roi qui se livre à la mort. Il nous rappelle que la vraie royauté du Christ s'exprime dans l'humilité, le don total de soi et l'obéissance au Père jusqu'à la croix. Au Sénégal, cette célébration donne lieu à une forte mobilisation des fidèles dans les paroisses et communautés chrétiennes.

La messe Chrismale: L'huile de l'espérance et de l'unité du presbyterium

Le mardi prochain sera célébré dans tous les diocèses du Sénégal la messe Chrismale. Si elle a normalement lieu le Jeudi Saint au matin, elle peut être transférée à un autre jour, pourvu qu'elle soit proche de Pâques. Au Sénégal, nos évêques, pour faciliter la participation des fidèles et des prêtres, choisissent l'un ou l'autre des jours saints, soit le mardi ou le mercredi.

Pourquoi dit-on « Messe chrismale » ?

La messe chrismale tire son nom du « chrême », une huile parfumée consacrée au cours de cette célébration. Elle est présidée par l'évêque dans la Cathédrale, entouré de son presbyterium (ensemble des prêtres) et des fidèles. En 2025, cette messe prend un relief particulier dans le contexte du Jubilé de l'Espérance, puisque c'est une célébration de la communion, de la mission et du renouveau pastoral. Cette célébration est marquée par :

Le renouvellement des promesses sacerdotales. Ainsi, après l'homélie, l'évêque s'adresse aux prêtres présents. Il les invite à renouveler leurs engagements : être fidèles à leur vocation, vivre dans l'obéissance et la charité, se consacrer au service du Peuple de Dieu.

Ce geste symbolise l'unité entre l'évêque et ses prêtres, et ravive la grâce de leur ordination. Pour les fidèles, c'est aussi l'occasion de prier pour leurs pasteurs, et de mieux comprendre la beauté du sacerdoce.

La bénédiction et la consécration des huiles

Trois huiles sont bénies au cours de cette messe, que l'on appelle les saintes huiles : L'huile des catéchumènes, utilisée lors des rites préparatoires au baptême. Elle signifie la force du Christ donnée à ceux qui s'apprêtent à entrer dans l'Église. Elle est utilisée pour fortifier contre le mal, le péché et la tentation. L'huile des malades, utilisée dans le sacrement de l'onction des malades. Elle rappelle que le Christ a guéri les malades et pris soin des souffrants. Par cette huile, l'Église console, fortifie, et parfois guérit.

Le Saint Chrême : mélange d'huile d'olive et de parfum (souvent du baume), il est consacré (et non simplement béni) par l'évêque. Il sert pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre et symbolise la plénitude de l'Esprit Saint, la consécration, la royauté spirituelle. Le parfum du chrême est un signe de la joie, de la dignité et de la mission du chrétien. Comme le dit saint Paul : « Nous sommes la bonne odeur du Christ » (2 Co 2,15).

Une liturgie de communion et de mission

La messe chrismale manifeste la vitalité du diocèse tout entier. Les prêtres sont renouvelés dans leur vocation, les fidèles reçoivent les huiles qui seront utilisées toute l'année dans les sacrements et l'évêque exerce son ministère de chef et de pasteur. C'est une messe d'Église, où l'unité sacramentelle entre les différents ministères est rendue visible. Au Sénégal, la messe chrismale est souvent un événement diocésain majeur, avec le rassemblement des fidèles et des prêtres venant de toutes paroisses du diocèse. Dans le cadre du Jubilé de l'Espérance, cette célébration est certainement l'occasion d'un envoi missionnaire renouvelé : appel à la sainteté, prière pour les vocations, solidarité avec les plus pauvres.

Vivre la semaine sainte avec les évêques du Sénégal

La Semaine Sainte, temps fort de l'année liturgique catholique, sera célébrée avec solennité dans les différents diocèses du Sénégal. Mgr Benjamin Ndiaye, administrateur apostolique de Dakar ; Mgr André Gueye, administrateur apostolique de Thiès et Saint Louis ; Mgr Jean Baptiste Valter Manga, évêque de Ziguinchor, Mgr Martin Tine, évêque de Kaolack et Mgr Paul Abel Mamba, évêque de Tambacounda seront présents auprès des fidèles pour vivre ces moments importants de la foi chrétienne, du Dimanche des Rameaux au Dimanche de Pâques.