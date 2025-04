Congo-Brazzaville: Slamouv 2025 - C'est reparti pour quatre jours de folie et d'ambiance au rythme des mots !

Le lancement officiel de la quatrième édition du festival international de poésie urbaine (Slamouv) a eu le 10 avril à l'Institut français du Congo (IFC) de Brazzaville. Prévu sur quatre jours, soit jusqu'au 13, l'événement s'articule autour de plusieurs activités : spectacles, conférences, ateliers, concert déambulatoire et exposition.

« Soyez les bienvenus à la quatrième édition du Slamouv. Une édition qui rassemble plus de 80 jeunes passionnés d'art et de culture autour de l'association Slamourail. Ce soir, nous sommes cette jeunesse qui marche sur les épines, le sourire aux lèvres ; cette jeunesse qui se déconstipe des promesses et crée son avenir avant que le soleil ne se lève... ; nous sommes la jeunesse en action !

Et ce soir, nous nous armons des mots, de la poésie, de la musique, du slam, pour dire ensemble notre soif de culture et d'humanité. Grand merci à tous nos partenaires pour votre soutien, aux artistes pour votre participation et au public pour votre amour », a déclaré Mariusca Moukengue, directrice du festival Slamouv et présidente de l'association Slamourail, dans son mot d'ouverture.

Non pas au rythme des tambours, de la sape et moins encore des grondements du fleuve, Brazzaville est dans l'effervescence des mots depuis ce le 10 avril. Des mots doux, forts, puissants, évocateurs, thérapeutiques et surtout des mots audacieux qui, dans une allure de poésie urbaine, parviennent à toucher les coeurs, délier les langues et éveiller les consciences. Au Slamouv, les mots ne sont plus que des simples mots. Ils évoquent le changement, l'affirmation de soi, le partage, la découverte...

De ses premiers pas à aujourd'hui, Slamouv s'est affirmé comme le carrefour interafricain du slam où se rencontrent cette année à Brazzaville des voix du Congo, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo (RDC) et du Gabon. Des voix qui se mêlent à merveille à celles des professionnels d'autres horizons venus notamment du Canada, de la France et de la Martinique. Des voix diverses et lointaines mais unies par un même objectif, celui de slamer le monde.

Comme a su le dire le directeur des IFC, Lionel Vignacq, « Slamouv est désormais une plateforme reconnue de partage, de réseautage, d'ouverture au monde et de jumelage artistique entre les villes... Permettez-moi de saluer le travail formidable de toute l'équipe de l'association Slamourail, des bénévoles, des artistes et des partenaires qui permettent à ce festival de rayonner. C'est grâce à vous que Brazzaville devient, quelques jours par an, un haut lieu de la poésie urbaine. C'est grâce à vous que le Congo devient un repère pour la jeunesse créative du continent ». Il a formulé le voeu que Slamouv continue à grandir.

En terme d'ambiance, l'ouverture du Slamouv 2025 a connu une atmosphère chaleureuse grâce au passage sur scène des slameurs Black Day et Cardy Youelo du Congo, La voix de l'orphelin du Gabon, Lola de la Martinique et Corneille Chaba de la RDC. Ce, avec la participation des artistes musiciens Jessy B et Lema. Chacun, avec sa voix et selon sa sensibilité, a puisé dans les traditions tout en s'inscrivant dans les réalités contemporaines pour faire passer au public une soirée mémorable. Du côté du public, retentissaient avec vivacité des applaudissements, cris de joie et interprétations en choeur. Durant leur passage sur scène, tous ces artistes au programme ont remercié Mariusca pour cette initiative et souhaité qu'elle se pérennise.