Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 avril 2025

revue de presse

Gabon: Brice Oligui Nguema proclamé président de la République avec 90,35% des voix

Ce dimanche, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité gabonais a officiellement proclamé les résultats provisoires de l’élection présidentielle tenue la veille, le 12 avril 2025. Un moment historique pour le pays. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema est désormais élu président de la République pour un mandat de sept ans.

La proclamation a été faite par le ministre de l'Intérieur, M. Hermann Immongault. Selon les résultats provisoires, Brice Oligui Nguema l'emporte avec 90,35% des suffrages, devançant largement Alain-Claude Bilie-By-Nze, dernier Premier ministre du régime Bongo.

Contrairement aux précédents scrutins présidentiels souvent entachés de violences, d'accusations de fraudes et de coupures d'Internet, cette élection s'est déroulée dans un climat apaisé. Plusieurs citoyens gabonais, interrogés dans les rues de Libreville et à l'étranger, ont salué une élection libre, sans contestation ni intimidation notable. (Source allAfrica)

L’Algérie proteste « vivement » contre l’arrestation, en France, de l’un de ses agents consulaires

Trois hommes, dont l’un est employé dans un consulat d’Algérie en France, ont été mis en examen, vendredi 11 avril, à Paris, soupçonnés d’être impliqués dans l’enlèvement d’un opposant au pouvoir algérien, Amir Boukhors, dit « Amir DZ ».

L’Algérie a exprimé, samedi 12 avril, « sa vive protestation » après le placement en détention d’un de ses agents consulaires en France, soupçonné d’être impliqué dans l’enlèvement, fin avril 2024, sur le sol français, de l’influenceur algérien Amir Boukhors.

« Ce nouveau développement inadmissible et inqualifiable causera un grand dommage aux relations algéro-françaises« , a affirmé le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué, promettant de ne pas « laisser cette situation sans conséquences ». (Source Jeune Afrique)

Les FARDC réfutent les accusations de l’AFC/M23 concernant une attaque sur Goma

Dans un communiqué publié ce dimanche 13 avril, le porte-parole des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), le général Sylvain Ekenge, a démenti les accusations d'attaque de la ville de Goma portées contre l'armée par la rébellion de l’AFC/M23.

La rébellion qui occupe Goma depuis trois mois affirme que l’armée aurait attaqué cette ville dans la nuit du 11 au 12 avril, mais les FARDC qualifient ces allégations d’« infondées ». (Source Radio Okapi)

Ebony 2024 : Le Gouvernement salue l’engagement des journalistes pour une Côte d’Ivoire stable et rayonnante

La grande famille de la presse ivoirienne était à l’honneur lors de l’édition 2024 des Ebony, le samedi 12 avril 2025, à Yamoussoukro, une cérémonie annuelle qui célèbre l’excellence journalistique en Côte d’Ivoire. Représentant le Premier Ministre, Dr Robert Beugré Mambé, Monsieur Adjé Silas Metch, Ministre délégué, chargé des sports et du cadre de vie a délivré un message fort de reconnaissance et d’encouragement aux professionnels des médias.

Dans un discours empreint de solennité et de respect, le représentant du Chef du Gouvernement a tenu à exprimer la gratitude du Premier Ministre pour l’invitation reçue en tant que parrain de cette prestigieuse cérémonie. Il a saisi l’occasion pour saluer le travail exceptionnel des journalistes ivoiriens, ces « vaillants ouvriers » et « brillants architectes de l’information », qui œuvrent chaque jour à bâtir une nation informée, cohérente et stable. (Source fratmat)

Ambiance de pré-campagne électorale en Guinée, Cellou Dalein Diallo à l'offensive

Après Kankan et Kindia en février, les autorités de transition ont choisi Boké, en Guinée maritime, pour organiser samedi 12 avril une « marche de la paix », en soutien à la candidature de Mamadi Doumbouya à l’élection présidentielle – rappelons qu’il n’a toujours pas annoncé officiellement qu’il se présentera. Au même moment, Cellou Dalein Diallo, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), a tenu, en visio-conférence depuis Dakar où il vit en exil volontaire, un discours offensif à ses militants.

Après avoir rappelé qu’il avait soutenu la junte lors du coup d’État contre Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo dénonce le fait qu’elle ne respecte pas sa parole – Mamadi Doumbouya avait promis qu’aucun responsable de la transition ne serait candidat –. Il dénonce aussi les tueries lors des manifestations et les disparitions forcées, ainsi que le comportement de certains de ses cadres ayant choisi de soutenir le CNRD. (Source RFI)

Maroc : le complexe sportif Mohammed V fait peau neuve

Avec la réhabilitation du complexe sportif Mohammed V, le Royaume du Maroc s’est engagé dans une transformation structurelle de son paysage sportif, avec l’objectif assumé de faire du Maroc un acteur central sur l’échiquier sportif continental et mondial.

C’est un moment symbolique pour le sport marocain : après une année de travaux de réaménagement d’envergure, le complexe sportif Mohammed V de Casablanca a rouvert officiellement ses portes ce samedi 12 avril 2025, à l’occasion du derby tant attendu entre le Wydad Athletic Club et le Raja Club Athletic, comptant pour la 26e journée de la Botola Pro D1 “Inwi”. (Source apanews)

Le Président togolais Faure Gnassingbé désigné médiateur dans la crise RDC-Rwanda

Le président togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, a été officiellement désigné samedi par l’Union africaine (UA) comme médiateur dans la crise opposant la République démocratique du Congo (RDC) au Rwanda. Il succède à son homologue angolais João Lourenço, qui avait conduit jusqu’ici les efforts de dialogue.

Cette décision prise par la Commission de l’UA témoigne de la reconnaissance continentale de l’expertise du chef de l’État togolais en matière de diplomatie préventive et de résolution de conflits, notamment en Afrique de l’Ouest, où son action a été saluée dans plusieurs processus de paix. (Source togonews)

Tunisie : Sécurité douanière -baisse de 883,6 MDT des exportations vers l’UE

Dans un contexte géopolitique complexe, avec des situations sécuritaires et sociales précaires et des interventions militaires déjà en cours, le ministre de la Défense tunisien, Khaled Shili, et son homologue italien, Guido Crosetto, ont le 10 avril 2025 passé en revue le niveau de coopération sécuritaire entre leurs deux pays.

D’ailleurs à l’occasion de cette rencontre tenue à Rome en Italie, l’Agence italienne des douanes et les douanes tunisiennes des monopoles (ADM), ont signé une déclaration d’intention visant non seulement à renforcer les mesures de sécurité douanières, mais aussi de partager des compétences techniques, pratiques et de planification. (Source Africa 24)

Cameroun : Le RDPC et Paul Biya face à la contestation grandissante

La scène politique camerounaise traverse une période de fortes tensions alors que les critiques à l'encontre du président Paul Biya et de son parti, le RDPC, se multiplient. Plusieurs figures de l'opposition et analystes politiques ont récemment exprimé des positions tranchées qui mettent en lumière les défis auxquels fait face le régime en place.

Jean Emmanuel Ateba, dans l'émission GEOPOLIS sur Équinoxe TV, a lancé une charge virulente contre la communication officielle du président. "Paul Biya n'est même pas au courant de ce qui est écrit sur ses réseaux sociaux", affirme-t-il, précisant que "95% des commentaires sont négatifs". Cette déclaration soulève des questions fondamentales sur la connexion entre le chef de l'État et la population camerounaise, particulièrement active sur les plateformes numériques. (Source Camer be)

Benin : Un jeune se fait passer pour le fils du Président et échoue en prison

Poursuivi dans une affaire d’usurpation de titre et d’escroquerie via un système de communication électronique, un jeune homme a été condamné vendredi 11 avril 2025, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Un jeune homme condamné par la CRIET pour des faits d’escroquerie. Le prévenu selon les déclarations à la barre, se présente aux internautes comme étant le fils du président de la République, et propose une assistance financière à ses victimes. Interpellé et placé sous mandat de dépôt, il a été jugé vendredi 11 avril 2025. (Source Beninwebtv)