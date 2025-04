Gabon: Réouverture du Complexe Mohammed V - Un symbole du renouveau sportif marocain

C'est un vent de renouveau qui a soufflé samedi soir sur le Complexe sportif Mohammed V à Casablanca. Après un an de travaux de réaménagement intensifs, le mythique stade de la capitale économique a rouvert ses portes en grande pompe, ce 12 avril 2025, à l'occasion du très attendu derby entre le Wydad et le Raja, pour le compte de la 26e journée de la Botola Pro D1 "Inwi".

Ce lifting spectaculaire du temple du football national s'inscrit dans le vaste programme marocain de modernisation des infrastructures sportives, en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et de la Coupe du Monde 2030, que le Royaume co-organisera avec l'Espagne et le Portugal.

Un chantier d'envergure achevé en un an

Entamé en mars 2024 et achevé à la même période en 2025, le chantier piloté par l'Agence nationale des équipements publics (ANEP) a permis une refonte quasi totale du stade. Les 45.000 sièges ont été remplacés, la tribune presse modernisée, et les systèmes de sonorisation, vidéosurveillance et contrôle d'accès entièrement rénovés.

Le complexe dispose désormais de quatre vestiaires flambant neufs, de salles d'échauffement, d'une zone mixte et d'un nouveau tunnel central pour les joueurs. La pelouse a été remplacée par une surface hybride de dernière génération, tandis que la piste d'athlétisme a été refaite, tout comme l'éclairage du stade et les écrans publicitaires.

Une infrastructure alignée sur les normes FIFA-CAF

Au-delà de l'aire de jeu, l'aménagement d'un bâtiment de régulation, d'un parking VIP et TV compound, ainsi que d'une rampe d'accès pour les bus des équipes permet désormais une gestion fluide des flux de circulation. La modernisation a également touché les salons VIP et médias, la salle de conférence, les loges, les sanitaires, buvettes et infirmeries, ainsi qu'une augmentation du nombre de portes d'accès.

À l'extérieur, la réfection des trottoirs, l'aménagement d'espaces verts, l'amélioration de l'éclairage et la rénovation de la clôture ont redonné tout son éclat au pourtour du stade.

Un stade mythique, au service d'une ambition nationale

Inauguré en 1955, le Complexe Mohammed V a vu défiler les plus grands événements sportifs du Royaume. Sa rénovation symbolise la volonté du Maroc, sous l'impulsion du Roi Mohammed VI, de faire du sport un levier de développement et de rayonnement international.

Le Royaume s'illustre aujourd'hui comme une locomotive du sport en Afrique et ambitionne, à travers une politique infrastructurelle ambitieuse, de devenir un hub sportif à l'échelle mondiale. Dans cette optique, plusieurs chantiers sont en cours : construction du Stade Hassan II de Benslimane, reconstruction du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, extension du Grand Stade de Tanger, et réhabilitation des enceintes de Fès, Marrakech, Agadir, Al Barid et Moulay El Hassan.

Une stratégie à long terme

Ces projets, menés selon les standards rigoureux de la FIFA et de la CAF, visent non seulement à répondre aux exigences techniques des grandes compétitions, mais aussi à offrir aux sportifs et au public marocain des infrastructures de classe mondiale. Les études pour la mise en conformité aux normes FIFA sont déjà finalisées, et les travaux de la deuxième phase démarreront après la CAN 2025.