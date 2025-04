Cameroun: Pichette Samuella - L'âme fière des forêts offre un éclat culturel au cœur de Paris

Annoncé depuis plusieurs mois, le très attendu Gala BIKUTSI a tenu toutes ses promesses à Champigny-sur-Marne, aux portes de Paris. Ce soir-là, la tradition a pris la parole, et c'est toute la diaspora Ekang qui s'est mise au diapason de ses racines profondes. Drapés dans des tenues traditionnelles éclatantes, les fils et filles des peuples de la forêt ont rendu un vibrant hommage à leurs us et coutumes, dans un élan de fierté et de beauté partagée.

Ce fut un véritable cocktail culturel, une célébration haute en couleurs, où se sont mêlés les sons, les chants, et les rythmes du BIKUTSI dans son expression la plus authentique. Le public, venu de toute l'Europe, a découvert - ou redécouvert - l'âme vivante des forêts à travers des prestations inoubliables. Avec sur scène EKEG'S, Bisso Solo et le légendaire Tsimi Toro, sans oublier la magnifique Charlotte, spécialement venue de Suisse, la soirée s'est transformée en un écrin de mémoire, d'émotion et de communion.

À l'origine de ce tour de force : Pichette Samuella, établie dans la France profonde, qui a su rassembler autour d'elle une constellation d'associations engagées dans la promotion de la culture Ekang en Occident. Une femme de coeur et de vision, qui fait de chaque occasion une oeuvre collective, un carrefour d'identités et de traditions partagées. Ce gala a été un grand événement : un moment de renaissance culturelle, un hommage vivant au patrimoine ancestral.

Alors que se profile à l'horizon le Festival Ekang, attendu en juin, ce gala apparaît comme un avant-goût prometteur, un prélude vibrant à ce que pourrait devenir la scène culturelle parisienne entre les mains passionnées de ses enfants. Et l'on ne peut qu'espérer un nouveau rendez-vous, bercé par les échos profonds de la forêt, sous la lumière bienveillante de la sublime Pichette Samuella.