Cameroun: La contractualisation comme levier d'optimisation dans l'approche axée sur la performance

Dans le cadre de la Formation sur l'approche de la Performance dispensée par notre Institut au Cameroun, comme pour le Module sur les Compétences qui a fait l'objet d'un précèdent interview, la Contractualisation est un autre module qui revêt un intérêt particulier dans le cadre de la mise en oeuvre effective de la Performance, avec pour objectif la présentation des résultats après un Suivi-Evaluation.

En quoi consiste le Module sur la Contractualisation ?

Le terme de la contractualisation utilisé dans ce contexte est différent de la contractualisation d'un fonctionnaire dans le cadre d'une intégration. Le Module sur la Contractualisation est un apprentissage à la méthodologie de conception des informations qui doivent figurer dans le Contrat de Performance et qui vont faire ressortir les résultats chiffrés après une évaluation, ce qui va déterminer le baromètre en fonction des stratégies fixées.

Qu'est-ce qu'un Contrat de Performance ?

Le Contrat de Performance est un outil de planification de moyen terme (3 à 5 ans). Il vise à établir une relation de confiance entre un individu et sa hiérarchie, entre la Direction et le Manager dans une structure. Il peut aussi s'agir dans le cadre d'un Etat (Gouvernement) à l'exemple du Cameroun, d'établir une relation entre une structure et sa Tutelle d'une part et d'autre part entre une structure et le Ministère des Finances qui subventionne certaines entreprises publiques.

Quel est le but de l'utilisation d'un Contrat de Performance ?

L'objectif de la Performance étant de fournir une prestation de qualité et d'augmenter les ressources. Il convient d'encadrer son utilisation par un engagement obligatoire de fournir les résultats. Le non-respect de cet engagement peut induire une diminution de prime, une perte d'avancement, une mauvaise classification, une baisse de rentabilité. Et peu aussi conditionner la fourniture d'une subvention par le Gouvernement. La production du Contrat s'appuie sur les résultats du Suivi-Evaluation, en fonction du plan de stratégique et du Business Plan dans une structure. Son utilisation s'appuie sur des principes à savoir :

- Responsabilisation des gestionnaires ;

- Identification des résultats (en termes de changements mesurables par des indicateurs quantitatifs ou qualitatifs) ;

- Alignement et cohérence des actions (liens de causalité entre les actions et les résultats) ;

- Souci de performance (notamment de pertinence, d'efficacité, d'efficience, d'éthique et de durabilité) ;

- Engagement à passer de la logique de moyens à celle d'action, puis celle d'action à celle du changement.

1. La Performance souvent appelée Rémunération est liée à un RESULTAT et se réfère au versement d'une subvention à une Entreprise, d'une prime à un individu par des actions mesurables pour des objectifs atteints. Revue permanente du niveau des objectifs et la redéfinition des stratégies.

Ce financement permet de :

§ Contribuer à l'amélioration la qualité et la quantité des services ;

§ Offrir des services accessibles et équitables et de bonne qualité ;

2. Ce Contrat matérialise la pratique de la Performance et permet d'apprécier la valeur des individus, de mesurer le niveau rendement d'un Service, d'apprécier les résultats d'une Direction et de contrôler la rentabilité d'une Structure, de connaitre le niveau d'exécution du business plan par rapport aux objectifs à atteindre pour une période donnée.

Le but poursuivi est de :

§ Contribuer au renforcement de l'autonomie de gestion de la Structure ;

§ Assurer à la population et aux usagers d'une Structure les meilleures qualités de services

§ Augmenter la responsabilisation du personnel et stimuler leur participation effective dans la définition et la production des résultats et notamment en leur garantissant une partie des fruits de leurs efforts (prime) ;

§ Augmenter les ressources financières susceptibles d'être utilisées pour leur amortissement. Les Résultats de la Performance obtenus et enregistrés selon la grille d'évaluation avec des indicateurs préalablement définis et conformément au Contrat de Performance, déterminent la santé d'une Entreprise et facilitent une utilisation rationnelle et efficace des ressources.

Quels sont les informations utiles dans un contrat de Performance ?

Le Contrat de Performance, comprend les principaux aspects d'un contrat basique à savoir en Première Partie, avec les éléments basiques d'un contrat (i) nomination des parties (ii) objet du contrat, et (iii) les obligations des contractants, (iii) la durée du contrat, (iv) rupture du contrat, (v) litiges.

Deuxième Partie comprend les éléments de la performance lies à (i) la Période d'évaluation, (ii) la Grille d'évaluation assortie des annotations et des résultats, (iii) tableau des indicateurs généraux (qualité et quantité, couts unitaires des indicateurs, cout total, calcul de l'outil indices), (iv) la fiche de déclaration de la méthode d'évaluation et (v) le Business Plan qui y est rattaché.

(vi) La spécificité du contrat de Performance est qu'il va être établi clairement sur les objectifs en matière des valeurs de Performance sur une période à court terme mentionnant la période d'évaluation, assortie des grilles de données avec les annotations, et le résultat. Ce résultat est le baromètre par lequel on pourra apprécier un individu, une Direction ou une Entreprise.

Quel avenir pour la Contractualisation en Entreprise au Cameroun ?

En ce qui concerne la Contractualisation au Cameroun, le Gouvernement dans la circulaire N°00004918/MINFI du 05Juillet 2022 régissant les contrats de Performance entre l'Etat et les Etablissements et les Entreprises Publics fait ressortir le cadre et les modalités dans lesquels le Gouvernement contractualisent avec entre les Entreprises Publiques et Etablissements Publics. Notre Institut vient en droite ligne pour proposer la formation aux Entreprises Publiques et Etablissements Publics en dispensant aux apprenants la méthodologie de la Contractualisation, qui est un module dans le programme du Cours International de l'approche sur la Performance que nous dispensons, et utile pour la mise en oeuvre de la Performance.

Quels sont vos attentes vis-à-vis du Gouvernement au Cameroun ?

Pour que cette circulaire obtienne les résultats, le Gouvernement pourrait mettre en avant la Formation sur la Performance, comme préalable afin d'initier les différents acteurs, les participants, les employés et les Managers à la pratique des Notions de base et des Notions spécifiques de l'approche sur la Performance pour des meilleurs résultats. La plupart des entreprises prospèrent au Cameroun sont celles qui pratiquent les Notions de la Performances.

Comment pensez-vous aider le Gouvernement à vulgariser cette approche au Cameroun ?

A ce jour, nous avons pu dispenser des formations auprès d'Etablissement Public comme le Ministère de la Sante Publique, avec une formation de 130 personnels du niveau Central dont l'objectif était d'avoir un personnel apte à utiliser l'approche dans la mise en oeuvre de la Couverture Santé Universelle actuellement en cours d'utilisation. Par ailleurs, nous procédons par des prospections et sommes souvent sollicités par des Entreprises au Cameroun, avec des Managers qui optent pour l'utilisation du Nouveau Management Public, dont les résultats sont satisfaisants en matière de gestion.

Aussi, en s'appuyant sur :

1. L'impulsion du programme de développement du CHEF DE L'ETAT porté par les politiques publiques mises en oeuvre par le Gouvernement, pour lequel il est question de mettre en place des conditions de Performance, de rentabilité et/ou d'équilibre ;

2. La Circulaire N°00004918/MINFI du 05Juillet 2022 régissant les contrats de Performance entre l'Etat et les Etablissements et les Entreprises Publics

3. Les constats qui ont mis en évidence la nécessité pour les Etablissements et les Entreprises Publics d'atteindre un niveau de Performance souhaitable pour voir leurs ressources augmentent ;

4. Les modèles des entreprises qui prospèrent grâce à l'utilisation de l'approche sur la Performance, Nous faisons le constat de ce qu'il y a encore du travail. Mais, compte tenu de l'engagement et de la préoccupation des Pouvoirs Publics sur ce domaine, nous leur tendons la main pour que la formation soit un préalable avant toute mise en oeuvre ; afin que le personnel formé dans des entreprises obtienne des bonnes bases et des notions ; question de mettre en place contractuellement des conditions de performance, de rentabilité et/ou d'équilibre desdites entités. Nous nourrissons aussi l'espoir qu'en travaillant sur le long terme avec une Agence de Communication Performante comme la vôtre, pour faire connaître l'approche sur la Performance et ses différents contours, la voix sera portée au niveau International .