Gabon: Une nouvelle page de notre histoire s'écrit !

Ce samedi 12 avril 2025, le peuple gabonais a montré sa plus belle image : celle d'un peuple uni, responsable et mûr politiquement. Depuis les années 90, je participe à l'organisation des élections législatives et présidentielles, et c'est bien la première fois que je ressens autant de sérénité, de calme et de fraternité dans les bureaux de vote.

Fini les regards méfiants, les tensions dans l'air, les doutes pesants. En 2023, nous étions au bord du gouffre... Aujourd'hui, nous sommes au sommet de l'espérance.

Le scrutin du 12 avril est un plébiscite clair : le peuple gabonais a choisi Brice Clotaire Oligui Nguema pour conduire les destinées de notre pays pendant les 7 prochaines années.

Félicitations à notre Président élu, et surtout... félicitations au peuple gabonais pour sa maturité, son calme et son engagement pour la démocratie.

Bonne chance à notre Président. Qu'il continue son oeuvre pour un Gabon plus juste, plus fort et tourné vers le bien-être de tous !