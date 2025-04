Congo-Kinshasa: Inondations à Kinshasa - Le gouvernement apporte une aide alimentaire et non alimentaire aux sinistrés

Le ministère des Affaires sociales, des actions humanitaires et de la solidarité apporte, depuis jeudi 10 avril, une aide alimentaire et non alimentaire aux sinistrés des inondations survenues à Kinshasa il y a quelques jours. Il s'agit de vivres, de paquets d'eau et d'autres effets nécessaires à la survie des victimes logées sur différents sites.

Vendredi dernier, une équipe de la ministre Aziza Munana a rendu visite aux victimes hospitalisées à l'hôpital général de référence Mères et Enfants de Barumbu ainsi qu'au centre de santé de référence et maternité Vijana, afin d'évaluer leur prise en charge médicale.

« Je m'appelle Ntumba Joelle, j'habite à N'djili. Ici où je me trouve, nous sommes bien prises en charge, nous recevons des médicaments et de la nourriture. Les eaux nous ont envahis, nous avons tout perdu », a témoigné une victime.

Affectée et démunie comme la plupart des sinistrés, cette dame fait partie des nombreuses victimes prises en charge à l'hôpital général de référence Mères et Enfants de Barumbu. Leur réconfort provient de l'assistance du gouvernement, tout comme pour une autre femme, internée à l'hôpital Vijana.

« Je m'appelle Ndaya Irène. Quand je suis arrivée ici, je n'avais plus d'énergie, mais depuis que je suis prise en charge, je retrouve ma santé. Cependant, tous les habits que j'avais préparés pour mon bébé ont été emportés par les eaux, ainsi que les miens », a-t-elle témoigné.

Les sinistrées ayant donné naissance ont reçu l'assurance de la ministre Aziza Munana que leurs besoins vestimentaires ainsi que ceux de leurs nourrissons seraient pris en charge.

Elle a également effectué d'autres visites dans les quartiers sinistrés et aux sites d'hébergement, notamment celui de Tata Raphaël, pour s'assurer de la distribution des vivres non périssables et des biscuits.