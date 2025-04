Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a fermement condamné dimanche le meurtre de dizaines de civils lors d'attaques contre les camps d'El Fasher, Zamzam et Abu Shouk, ainsi que d'autres sites environnants abritant des personnes déplacées à l'intérieur du pays dans l'État du Darfour du Nord.

Selon les rapports, les forces de soutien rapide ont mené des attaques terrestres et aériennes coordonnées sur la zone. Au moins neuf travailleurs humanitaires d'une organisation non gouvernementale internationale ont été tués alors qu'ils opéraient dans l'un des rares centres de santé restants dans la région. Plus de 100 autres personnes, dont plus de 20 enfants, auraient également été tuées lors de l'attaque survenue vendredi.

Dans une déclaration attribuable à son porte-parole, le Secrétaire général a rappelé que le nombre de travailleurs humanitaires tués au Soudan s'élève désormais à plus de 90, depuis le début du conflit en avril 2023.

Protéger les civils, les travailleurs humanitaires et le personnel médical

M. Guterres a déclaré que la région d'El Fasher est assiégée depuis plus d'un an, « privant des centaines de milliers de personnes d'une aide humanitaire vitale ». Il a souligné que la famine a été observée dans le camp de Zamzam et dans deux autres camps de personnes déplacées dans la région.

Le chef de l'ONU a rappelé que les attaques dirigées contre les civils et les attaques indiscriminées sont strictement interdites par le droit international humanitaire, et a insisté sur la nécessité de respecter et de protéger les travailleurs humanitaires et le personnel médical.

« Les auteurs de ces attaques doivent être traduits en justice. Un accès sûr, sans entrave et durable à la zone, y compris au camp de Zamzam, est nécessaire de toute urgence. Les civils souhaitant partir doivent être autorisés à le faire en toute sécurité », a-t- il déclaré .

« Cesser immédiatement les combats »

À l'approche du deuxième anniversaire du conflit, le 15 avril, le Secrétaire général a exhorté les parties à cesser immédiatement les combats et à prendre des mesures en vue d'un processus politique global « pour mettre le Soudan sur la voie de la paix et de la stabilité ». Il a également renouvelé son appel à la communauté internationale pour qu'elle unisse ses efforts « pour mettre fin à ce conflit horrible ».

Pour sa part, la Coordonnatrice résidente et humanitaire des Nations Unies au Soudan a exprimé sa « profonde inquiétude et préoccupation » face aux attaques, décrivant cette escalade meurtrière et inacceptable comme « la dernière d'une série d'attaques brutales contre les personnes déplacées et les travailleurs humanitaires ».

« Les camps de Zam Zam et d'Abu Shouk sont parmi les plus grands camps de déplacés au Darfour, accueillant plus de 700.000 personnes qui ont fui des cycles répétés de violence au fil des ans », a déclaré Clémentine Nkweta-Salami dans un communiqué.

Ces familles - dont beaucoup ont déjà été déplacées à plusieurs reprises - se retrouvent à nouveau prises entre deux feux, sans aucun endroit sûr où aller. Cela doit cesser immédiatement. Un passage sûr doit être garanti pour tous ceux qui tentent de fuir.

Le responsable de l'ONU a appelé à ce que les responsables de ces actes « horribles et injustifiables » soient tenus responsables et a appelé toutes les parties impliquées dans les hostilités à remplir leurs obligations en vertu du droit international humanitaire, à protéger les civils et à garantir un accès sûr et sans entrave aux travailleurs humanitaires.

La Coordonnatrice humanitaire a confirmé que les efforts déployés pour dialoguer avec les parties afin de faciliter l'accès aux civils à El Fasher et dans les camps de déplacés environnants, en particulier le camp de Zamzam, n'ont jusqu'à présent donné aucun résultat.

Elle a exprimé sa profonde inquiétude face à l'escalade de la violence au Darfour à l'approche du deuxième anniversaire du conflit dévastateur au Soudan, et a appelé à une cessation immédiate des hostilités dans le pays, « car nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ces atrocités ».