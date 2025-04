Afrique du Nord: Le Maroc fier et très honoré d'être l'hôte du festival du livre de Paris (Mme Sitail)

Paris — Le Maroc est fier et très honoré d'être l'invité d'honneur du Festival du livre de Paris pour la deuxième fois, ce qui constitue une reconnaissance d'une littérature plurielle enracinée et en dialogue constant avec le monde, a affirmé, vendredi soir, l'ambassadeure de SM le Roi en France, Samira Sitail.

Cette participation traduit aussi une « fidélité rare » après une première participation en tant qu'invité d'honneur de ce salon en 2017, a souligné la diplomate, lors d'une réception en l'honneur des participants au festival, en présence du Conseiller de SM le Roi, André Azoulay et de nombreuses personnalités du monde de la culture, des arts et des médias.

Mme Sitail, qui s'adressait à une assistance composée également d'élus, de diplomates, d'intellectuels, d'universitaires, de chercheurs et de membres de la diaspora marocaine installée en France, a tenu à saluer les écrivains, les éditeurs et les libraires qui constituent, selon elle, « les bâtisseurs » de ce rendez-vous culturel.

L'ambassadeure a souligné que la relation entre Rabat et Paris n'a jamais été aussi culturelle qu'en 2025, car, a-t-elle affirmé, en plus de rapprocher les peuples des deux pays, la culture « habite, irrigue, circule au point de devenir une langue commune non pas apprise mais vécue par tout un chacun».

Elle s'est félicitée de cette « double appartenance » et de ce « pont construit et nourri en permanence » entre les deux pays, estimant que le livre, qui incarne ce lien entre le Maroc et la France, ouvre ce que peu de choses osent ouvrir, à savoir « l'âme d'un pays ».

Pour sa part, Driss El Yazami, président du Conseil de la Communauté marocaine à l'étranger (CCME), a souligné que cette deuxième participation du Maroc au Festival du livre de Paris en tant qu'invité d'honneur révèle l'ampleur des relations entre les deux pays.

Après la première génération d'écrivains marocains comme Driss Chraïbi, Edmond Amran El Maleh, Mohamed Khireddine, Abdellatif Laabi et Tahar Ben Jelloun, les nouvelles générations d'écrivains et de romanciers sont en train de marquer de manière durable et notable la littérature marocaine, a-t-il souligné.

El Yazami a rappelé dans ce contexte les discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans lesquels le Souverain a souligné la centralité de la diaspora marocaine pour l'avenir du Royaume.

Le président du Syndicat français de l'édition (SNE) et du Festival du livre de Paris, Vincent Montagne est revenu à son tour sur le rôle du livre dans la construction de la personnalité et le rapprochement entre les peuples et les cultures.

Il s'est également dit très heureux de voir le Maroc pour la 2ème fois participer au festival du livre en tant qu'invité d'honneur.