Maroc: Province d'Essaouira - La confrérie des Regraga entame son Moussem annuel

Commune de Zaouia de Sidi Mhamed Ben Hmida (province d'Essaouira) - La cérémonie inaugurale du Moussem annuel de la confrérie des Regraga, un événement aux dimensions religieuse, culturelle et socio-économique, a eu lieu, vendredi, à la Zaouia de Sidi Mhamed Ben Hmida (60 km d'Essaouira).

Ce périple, s'étendant sur une quarantaine de jours, incarne une tradition immémoriale que la confrérie s'efforce de perpétuer, parcourant, en 44 étapes, les terres de la zone de Chiadma, au nord de la Cité des Alizés.

Comme à l'accoutumée, les Chorfas et adeptes de la confrérie des Regraga ont ainsi entamé ce "pèlerinage circulaire" (Daour) aux sanctuaires des sept saints présentés comme leurs valeureux ancêtres.

Cette cérémonie, marquée par la présence notamment du gouverneur de la province d'Essaouira, Adil El Maliki, de chefs des services extérieurs, d'élus, de représentants des autorités locales et d'autres personnalités, a été ponctuée par des panégyriques à la gloire du prophète Sidna Mohammed (PSL), des lectures de versets du Saint Coran, ainsi que des interventions mettant en avant la singularité de ce périple annuel.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le Moqadem de la Zaouia des Regraga, Abdelaziz El Moqqadem, a relevé que "ce Moussem, célébré de génération en génération depuis des siècles, constitue un précieux patrimoine immatériel reflétant la richesse de la spiritualité marocaine et le rôle central du soufisme dans la consolidation des valeurs de tolérance, de paix et de cohésion nationale".

Il a, dans cette lignée, réitéré, au nom des Chorfas et adeptes de cette Zaouia, l'attachement indéfectible de cette confrérie au Glorieux Trône Alaouite, et sa mobilisation constante derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le développement et le progrès du Royaume.

Intervenant lors de cette cérémonie inaugurale, le président du Conseil local des Oulémas, Mohamed Menguit, a rappelé que le Maroc, sous le leadership éclairé de SM le Roi, Amir Al-Mouminine, s'est engagé depuis plus de deux décennies dans un vaste processus de réforme de son champ religieux, à travers notamment le déploiement du projet de transmission (Tabligh) des constantes et nobles valeurs de l'Islam, qui entend renforcer la présence des Oulémas dans les mosquées du Royaume pour assurer un encadrement religieux fondé sur la modération, la sagesse et l'ancrage dans les constantes de la Nation.

"Ainsi, dans le contexte de ce Moussem, qui incarne les valeurs spirituelles et communautaires profondes du Royaume, cette réforme s'inscrit parfaitement dans le cadre d'un engagement indéfectible pour la préservation des traditions, tout en promouvant un Islam modéré et du juste milieu", a-t-il fait observer.

De son côté, Houcine Atbib, membre dudit Conseil, a précisé que le "Daour" des Regraga représente également une école itinérante de savoir, notant qu'à l'origine, les Chorfas de la confrérie, en se déplaçant de village en village, enseignaient aux populations les fondements de l'Islam, et veillaient à favoriser une meilleure compréhension des principes de fraternité et de solidarité entre les communautés locales.

À l'issue de cette cérémonie, les membres de la délégation ainsi que les Chorfas et adeptes de cette confrérie ont accompli la prière du vendredi à la mosquée de la Zaouia de Mhamed Ben Hmida.

À cette occasion, les fidèles ont imploré le Très Haut de préserver SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, d'accorder longue vie au Souverain, de guider Ses pas et de couronner de succès Ses actions inlassables au service du développement et du progrès du Royaume, et de Le combler en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre Famille Royale.

Des prières ont été également élevées pour le repos de l'âme des regrettés Souverains Feu SM Mohammed V et Feu SM Hassan II.

Le gouverneur de la province et la délégation l'accompagnant se sont ensuite rendus au sanctuaire de Sidi Ali Ben Bouali, où ils ont assisté au rituel d'immolation de bovins.

Par ailleurs, cette journée inaugurale s'est clôturée dans la commune de Talmest par l'inauguration d'une exposition de produits du terroir, agrémentée par un spectacle de Tbourida, mettant en valeur les traditions équestres de la province.

Le Moussem annuel de la confrérie des Regraga, rituel exceptionnel et unique à travers le Royaume, se tient en deux phases principales, la première prend place au coeur de la plaine côtière des Chiadma, tandis que la seconde se déroule à l'est de Jbel Lahdid.

À chaque étape, une fête foraine et un souk s'installent près des sanctuaires visités par les Regraga, stimulant ainsi une dynamique socio-économique authentique dans les lieux traversés.