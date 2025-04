Maroc: L'artisanat marocain s'illustre au Salone Del Mobile de Milan

Rome — Le savoir-faire artisanal marocain s'illustre avec éclat au Salone Del Mobile de Milan, rendez-vous mondial incontournable dédié au mobilier, à l'architecture d'intérieur et au design.

Onze entreprises et coopératives marocaines, représentant la richesse et la diversité du patrimoine artisanal national, prennent part à la 62e édition de ce salon italien de renommée internationale où elles exposent des créations inspirées des techniques traditionnelles marocaines, revisitées dans un langage contemporain et couvrant divers domaines notamment l'ameublement, le mobilier design, le tapis, les luminaires et accessoires de décoration.

La participation marocaine s'inscrit dans le cadre de la stratégie de promotion internationale portée par la Maison de l'Artisan, qui se charge de la promotion des produits de l'artisanat national sur les marchés étrangers et de l'accompagnement des opérateurs du secteur de l'artisanat marocain.

Cette édition est marquée par la présence d'une importante délégation marocaine, conduite par le secrétaire d'État chargé de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire, Lahcen Es-Saady, accompagné du directeur général de la Maison de l'Artisan, Tarki Sadik.

Au-delà de la vitrine commerciale, la participation marocaine comprend également une mission de prospection économique à fort enjeu, prévoyant une série de rencontres B2B avec des acteurs du design et de la grande distribution en Italie, notamment des architectes, décorateurs, concept stores, marketplaces spécialisées et centrales d'achat.

Les exposants marocains, porteurs de démarches à la fois innovantes et ancrées dans la tradition, représentent diverses régions du Royaume, avec pour ambition de renforcer l'image du Maroc en tant que référence internationale du design artisanal.

Inauguré par M. Es-Saady, le pavillon de l'artisanat marocain, qui s'étale sur 240 m2, connaît une affluence significative depuis son ouverture, notamment de la part de visiteurs professionnels, de designers de renom et de membres de la communauté marocaine établie en Italie.

Initiée par la Maison de l'Artisan, la participation marocaine au Salone Del Mobile (8 - 13 avril) s'inscrit dans la continuité des efforts du Royaume pour promouvoir ses industries culturelles et créatives sur les scènes internationales. L'événement accueille cette année près de 2.000 exposants issus de 35 pays sur une surface de plus de 230.000 m², et s'attend à la visite de 360.000 personnes.