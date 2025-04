Maroc: Concert mémorable de la légende Abdelwahab Doukkali au Théâtre Mohammed V

Rabat — Le Théâtre national Mohammed V de Rabat a abrité, vendredi soir, un concert musical mémorable du doyen de la chanson marocaine, l'artiste Abdelwahab Doukkali.

Marquant le grand come-back de la légende de la chanson marocaine à la scène après une longue absence, cette soirée magique a fait vibrer le public du Théâtre qui a renoué avec un univers artistique empreint d'authenticité.

Interprétant de célèbres et traditionnels titres puisés de son répertoire, tels que "Marsoul el Hob" , "Kan ya makan" , "Mana Illa Bachar" et "Kataajabni" , le chanteur et compositeur a enflammé son public, qui reprenait en choeur ses refrains les plus connus, en parfaite symbiose avec leur idole.

A travers son charisme exceptionnel et ses oeuvres exhalant une forte sensibilité humaine et célébrant les valeurs de paix, d'amour et de fraternité, Abdelwahab Doukkali, a emporté les spectateurs, de toutes générations, dans une atmosphère de rêve et d'émotion, mêlant douceur musicale et intensité des souvenirs.

L'artiste a aussi rendu un vibrant hommage au poète et compositeur Abderrafie Jaouhari et au chanteur Abdelhalim Hafez, "qui a conquis le coeur du monde arabe avec son âme et la singularité de son art".

Dans une déclaration à la presse, à l'issue du concert, le ténor de la chanson marocaine a exprimé son bonheur de retrouver ses fans, se disant fier de l'interaction chaleureuse du public avec les morceaux de son répertoire, faisant part de sa joie de se produire sur "une scène historique, celle du Théâtre Mohammed V, qui a reçu des artistes de calibre venus des quatre coins du globe".

Soutenu par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ce concert a offert aux fans de cette icône de la musique marocaine l'occasion de renouer avec son héritage artistique le temps d'une soirée historique empreinte de créativité et de nostalgie.

Né en 1941, Abdelwahab Doukkali est considéré comme l'un des piliers de la musique classique marocaine et arabe. Il a reçu, dès son jeune âge, des cours de musique, de théâtre et de peinture et a entamé sa carrière artistique en 1957.