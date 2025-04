Maroc: Meknès/INDH - Les communes de Ouislane et Dkhissa promeuvent leurs produits de terroir

Meknès — Un Salon des produits de l'Économie sociale et solidaire (ESS) au niveau des communes de Ouislane et Dkhissa, relevant de la préfecture de Meknès, s'est ouvert, vendredi au centre urbain de Ouislane.

Une trentaine de coopératives spécialisées dans différents domaines d'activités prennent part à cette manifestation encadrée par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et portée par certains de ses partenaires dont l'Entraide nationale, les conseils communaux concernés et les coopératives participantes.

La plupart des coopératives exposant leurs produits dans ce salon ont été créées avec l'appui de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain et sont actives dans différents domaines notamment la couture et broderie, l'extraction du miel, la fabrication du couscous et des pâtes et des produits cosmétiques, ainsi que les plantes aromatiques et médicinales.

Dans une déclaration à la MAP, Hamid Chiadmi, chef de service du programme III de l'INDH relative à l'amélioration du revenu et l'insertion économique des jeunes à la préfecture de Meknès a souligné que ce salon est une initiative organisée en partenariat avec l'Initiative à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des femmes.

Ce forum regroupe plusieurs coopératives ayant bénéficié de l'appui de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain dans plusieurs domaines d'activité en lien avec l'économie sociale et solidaire, a expliqué M. Chiadmi, ajoutant que le salon est l'occasion de faire le point sur les réalisations de l'INDH en matière de création de projets portés par les femmes.

Il a fait état dans ce cadre de l'approbation de 98 projets entre 2019 et 2024 pour la promotion de l'économie sociale et solidaire au niveau de la préfecture de Meknès, précisant que 55 projets sont portés par des femmes (44 coopératives et 11 petites entreprises).

Quant à l'axe d'appui au leadership des affaires chez les jeunes, M. Chiadmi a fait état de la validation de 465 projets dont 142 portés par des femmes, soit 30% de l'ensemble des projets approuvés.

A l'issue de l'ouverture de ce salon qui s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sabbar, des aides ont été distribuées au profit de 13 porteuses de projets issues des communes de Dkhissa et de Ouislane.