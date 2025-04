Maroc: Le Maroc s'engage à pas sûrs dans la voie de la modernité et du progrès (M. Bensaid)

Paris — Fort de son histoire et de ses valeurs authentiques, le Maroc s'engage à pas sûrs dans la voie de la modernité et du progrès sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Animant une conférence, vendredi soir à HEC Paris, sur le thème : « Le Maroc en lumière : les dessous d'un rayonnement mondial», M. Bensaid a mis en exergue les grands chantiers de réformes et de développement engagés dans le Royaume à la faveur de la vision avant-gardiste de SM le Roi et les dynamiques vertueuses qui positionnent le Maroc comme un acteur majeur à l'international.

Devant une assistance nombreuse composée d'étudiants, de chercheurs, d'enseignants et de Marocains de la diaspora, le ministre a noté que si nos ainés se sont sacrifiés pour défendre notre indépendance et nos valeurs, les jeunes générations portent aujourd'hui le flambeau de l'engagement et contribuent au rayonnement de leur pays.

Bensaid a souligné à cet égard que les multiples chantiers ouverts au Maroc dans la perspective notamment de la coupe d'Afrique de 2026 et de la coupe du monde de 2030 offrent des opportunités énormes d'investissement dans lesquels les Marocains du monde peuvent s'engager.

Il a cité parmi les secteurs à large potentiel les industries culturelles et créatives (ICC) que le Maroc est en train de développer pour les hisser au rang de moteur économique et de vecteur d'influence internationale.

Les industries culturelles qui englobent des secteurs variés tels que la musique, le théâtre, la peinture, le cinéma ou encore les jeux électroniques, représentent un potentiel économique immense, a expliqué le ministre, notant que son département est en train de mettre en oeuvre une stratégie à cet effet.

L'un des axes majeurs de cette stratégie, a-t-il indiqué, est l'exportation des créations culturelles marocaines. Il s'agit à travers les festivals, les salons et expositions et les productions cinématographiques notamment de valoriser la richesse culturelle du Maroc au plan international.

Le ministère, a-t-il ajouté, dispose d'une stratégie pour développer et promouvoir l'industrie des gamings, un secteur qui offre des opportunités énormes et dans lequel les jeunes marocains font des merveilles.

Le ministre a par ailleurs indiqué que le Maroc oeuvre à travers un arsenal juridique fort et des actions soutenues à la protection de tous types de patrimoines marocains des tentatives d'appropriation étrangère. Il a exprimé à cet égard sa fierté des Marocains du monde, qui, par différentes manières et à travers différents vecteurs, notamment les réseaux sociaux s'opposent aux campagnes d'appropriation du patrimoine de leur pays.

Dans une interaction dynamique avec la salle à travers un jeu franc et décontracté des questions réponses, le ministre a incité les jeunes marocains présents à saisir les opportunités qu'offre leur pays pour participer à l'oeuvre de développement menée sous la conduite éclairée de SM le Roi.

Bensaid a également encouragé les jeunes à s'engager dans l'action politique de leur pays pour pouvoir défendre demain les acquis démocratiques du Royaume, ses valeurs et idéaux et assumer des responsabilités dans la vie publique.