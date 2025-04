Sénégal: Lancement du rapport Countdown 2025, lundi

Dakar — Le ministère de la Santé et de l'Action sociale lance officiellement lundi à l'hôtel Azalaï de Dakar, le rapport Countdown 2025, en partenariat avec l'initiative Countdown to 2030, African Population and Health Research Center (APHRC) et la revue scientifique The Lancet, a appris dimanche l'APS.

"Ce rapport mondial évalue les avancées et les défis rencontrés dans plus de 130 pays à revenu faible ou intermédiaire", indique un communiqué transmis à l'APS.

"Il présente une analyse complète de la survie, de la nutrition, de la couverture et de la qualité des soins, ainsi que des systèmes de santé, politiques et financements liés à la santé des femmes, des enfants et des adolescents", ajoute le texte.

Countdown to 2030, est une initiative mondiale réunissant des institutions académiques, des agences des Nations unies et des partenaires de développement, engagés à suivre et à accélérer les progrès vers les Objectifs de développement durable (ODD) en matière de santé des femmes, des enfants et des adolescents.

The Lancet, une des revues scientifiques médicales les plus influentes au monde, fondée en 1823, est reconnue pour ses analyses rigoureuses et son engagement en faveur de la santé mondiale.