Ile Maurice: Lancement du projet pour la traversée en kitesurf entre le pays et La Réunion

À l'initiative d'une équipe composée de kitesurfeurs expérimentés, de professionnels de la sécurité en mer, de coordinateurs d'événements sportifs et de passionnés de l'environnement, entre autres, cette expédition sportive vise surtout à sensibiliser à la préservation de l'océan Indien, mais aussi à mettre en valeur le potentiel de Maurice comme destination de sports nautiques ainsi que les liens qui existent entre les deux îles soeurs.

Selon les organisateurs, favoriser la collaboration et les échanges entre les participants, qu'ils soient locaux ou internationaux, met en avant l'importance de l'unité et du partage des expériences au sein de la communauté du kite. C'est pourquoi ils espèrent que, cette fois, les autorités considéreront leur demande et approuveront le projet, contrairement aux deux dernières années où celle-ci avait été rejetée.

«Notre engagement va bien au-delà de la simple organisation d'un événement sportif. Il s'agit d'un véritable projet collectif qui implique tous les acteurs de notre écosystème : des professionnels passionnés aux populations locales, humaines et animales. En oeuvrant ensemble, nous avons la possibilité de créer un impact positif et durable, en préservant les ressources naturelles qui font la richesse de nos îles. Les océans, que nous partageons avec les sportifs et sportives du monde entier, sont notre terrain de jeu mais aussi notre bien commun. À travers le Kite Cross MauriceRéunion, nous donnons une voix aux générations futures, en les sensibilisant à l'importance de protéger notre environnement tout en célébrant la performance et le respect. Ce projet est aussi une invitation à l'unité, où les habitants, les athlètes, et les amoureux de la nature se retrouvent autour d'une même passion, pour préserver ce que la mer et nos territoires ont de plus précieux.»

Protégeons ce qui nous fait vibrer

Pour Jean Anaël «Lolotte» Leopold, kitesurfeur professionnel d'origine rodriguaise, «l'océan, c'est notre terrain de jeu, mais aussi notre plus grande richesse. Le traverser, c'est aussi un message : protégeons ce qui nous fait vibrer.»

Avec le changement de gouvernement, ces sportifs espèrent que le kitesurf trouve sa place au sein du ministère des Sports, car cela permettrait à de nombreux Mauriciens et Rodriguais de faire honneur au quadricolore, tant sur le plan local qu'à l'international.

De plus, ils disent ne pas comprendre pourquoi ils essuient des refus, alors qu'en 2019, un groupe de kitesurfeurs russes en compagnie de Mauriciens avait réalisé la traversée, partant du Morne jusqu'à Ste Rose, après avoir obtenu l'aval des autorités, tout comme le Réunionnais Sébastien Coupy le 2 juillet 2010, qui détient d'ailleurs toujours le record de la traversée en 7 heures et 14 minutes.