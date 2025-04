Ile Maurice: 10 000 spectateurs attendus pour le concert de Tayc et Dadju

Réunir 10 000 personnes au Stade Germain Comarmond à Bambous le 5 juillet prochain, dans le cadre d'un concert du duo de stars de la chanson française Tayc et Dadju, c'est le pari que s'est lancée la société Ignite Productions.

La famille Foo Kune, dont le nom est étroitement associé à des sociétés telles que (i) Play on Line (société de paris), (ii) Fashion Heights (spécialisée dans la mode et dans la vente au détail pour plusieurs franchises de renom à travers ses 40 magasins), (iii) APEX (dans le domaine informatique), (iv) Côté Sushi (restauration), ou encore (v) les courses hippiques (avec la réouverture imminente de l'écurie Foo Kune), s'est lancée depuis 2023 dans l'événementiel, avec la création de Ignite Productions.

Cette boîte, qui est dirigée par le benjamin de la famille, Joey Foo Kune, a été fondée avec l'ambition d'amener des talents internationaux connus du grand public dans la région de l'océan Indien.

Après avoir fait vibrer le stade de Côte d'Or pour un premier concert avec le célèbre Gims en juin 2023 - un événement qui avait réuni 6 000 spectateurs -, Ignite Productions vise plus haut cette année avec la venue des célèbres Tayc et Dadju pour un concert intitulé «Héritage : The Live Experience» le 5 juillet prochain au stade de Bambous.

Pour organiser cet événement, Joey Foo Kune travaille en étroite collaboration avec son frère aîné Bryan, qui demeure une figure connue dans le monde du deejaying à Maurice. Les deux frangins ont à coeur la promotion de la musique, et grâce à un carnet d'adresses bien rempli, ils se sont associés à des partenaires fidèles tels que NAS Prod en vue de gratifier le public d'un show de qualité.

Avec une mise en scène spectaculaire, des jeux de lumière soignés et l'énergie débordante des deux showmen, les promoteurs souhaitent faire vivre au spectateur «une expérience immersive inoubliable».

«Au-delà de la volonté de remplir le stade ou une salle, nous souhaitons remplir les coeurs du public avec de la joie et plein de souvenirs», nous confie Joey Foo Kune.

Tayc et Dadju comptent parmi les artistes les plus influents de la scène musicale actuelle. Leur style unique mêlant R&B, afrobeat et pop attire une audience variée, dynamique et ultra-connectée. Les deux chanteurs cumulent à eux deux plus de 3 milliards de streams, 30 millions d'abonnés et 4 milliards de vues.

Autorisations obtenues

Alors qu'ils sont à la base des concurrents sur la scène française, ils ont dépassé cette rivalité en s'associant sur l'album Héritage, un chef-d'oeuvre musical qui donnera le ton du concert de Bambous.

Il est bon de rappeler que Dadju (Ndlr : le petit frère de Gims) garde un très mauvais souvenir de son dernier passage chez nous. En décembre 2023, alors qu'il était la tête d'affiche du concert Afrovibes en compagnie de la reine de l'Afrobeat, la Béninoise Ayra Starr, et qu'il avait déjà fait le déplacement à Maurice, l'événement avait été carrément annulé ! Pourtant, l'organisateur Cinco avait déjà tous les permis...

Malgré cette expérience contraignante, les promoteurs avaient annoncé le retour de Dadju pour la tenue du concert Afrovibes 2 en avril 2024. Toutefois, à leur grand désarroi, au dernier moment, les autorités ne leur avaient pas donné le feu vert.

À cet effet, Joey Foo Kune tient à rassurer le public que Ignite Productions est déjà en possession de toutes les autorisations nécessaires et, dans ce contexte, il tient à saluer le gouvernement actuel, qui, selon lui, «se démarque du précédent régime en favorisant la tenue des concerts qui ne pourront que redynamiser le secteur de l'événementiel, qui a beaucoup souffert au cours des dernières années.»

«En tant que promoteur, je dois dire que c'est réjouissant de voir que les autorités, que ce soit le ministère des Arts et de la Culture ou la police, sont désormais beaucoup plus conciliantes. Cela a incontestablement apporté une bouffée d'air frais à l'industrie. On a assisté à pas mal de concerts depuis le début de l'année, et cela contribue quelque part à instaurer une atmosphère dynamique qui favorise une harmonie collective au sein de notre société», ajoute-t-il.

En guise de conclusion, Joey Foo Kune a tenu à remercier ses parents pour leur soutien indéfectible, ainsi que les fidèles sponsors sans lesquels ce projet n'aurait pas été réalisable.

Le concert de Tayc et Dadju débutera à 20 heures et promet une affluence massive.

L'événement ne se limitera pas aux performances de Tayc et Dadju, car les organisateurs ont prévu un line-up explosif, constitué de quelques-uns des meilleurs DJ de l'île, ainsi que plusieurs artistes de la scène locale, dont Blakkayo, en avant-concert.

Les tarifs pour les billets (Phase 1), qui sont en vente chez Otayo, sont les suivants : Normal Rs 1100, VIP Rs 1800, VVIP Rs 2600.