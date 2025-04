Ile Maurice: Curepipe/Ward 2/Engagés depuis l'enfance - Eleesa et Shakti veulent écrire leur propre page à Curepipe

Ils sont jeunes et ont plein d'ambition pour la ville de Curepipe. Tous deux ont, depuis leur très jeune âge, suivi le parcours de leurs pères avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, c'est à eux de prendre le flambeau, de montrer de quoi ils sont capables, et surtout, ils se présentent dans le même ward. Rencontre avec deux passionnés de politique : Shakti Dewoo et Eleesa Judith Lafolle.

Elle est âgée d'une vingtaine d'années, mais sa maturité et sa détermination témoignent d'un engagement qui remonte à bien plus loin. Eleesa Judith Lafolle se présente sous la bannière du Mouvement militant mauricien (MMM), forte d'un héritage politique qu'elle embrasse pleinement. Fille d'Errol Lafolle, ancien membre influent du comité exécutif de la ville, elle a grandi en observant son père oeuvrer de près pour la collectivité.

«Depuis toute petite, j'assistais aux réunions, j'écoutais les discussions. J'ai vu les sacrifices, les combats, et surtout l'amour de mon père pour la ville. C'est ce qui m'a inspirée», confie-t-elle. Aujourd'hui, elle veut à son tour s'investir pour la ville lumière. Elle insiste sur l'importance d'un renouveau après une décennie d'inertie municipale. «Curepipe a besoin d'un nouveau souffle. Cela fait dix ans que rien n'a été fait. Il faut nettoyer la ville, la rendre plus accueillante, plus saine.»

Parmi ses priorités, le combat contre le fléau de la drogue figure en tête de liste. «C'est un véritable fléau qui touche de nombreuses familles. On ne peut pas rester les bras croisés. Il faut travailler ensemble, unir les forces, et surtout redonner espoir aux jeunes. Curepipe doit rester une ville lumière, et pour cela, nous devons agir.»

Fidèle aux valeurs que lui a transmises son père, Eleesa entend conjuguer idéal et pragmatisme. «Je suis fière de représenter la jeunesse, mais je suis aussi consciente de mes responsabilités. Je crois au travail d'équipe, à l'écoute, et à l'action concrète.»

Pour Shakti Dewoo, la politique a toujours fait partie du décor familial. Il avait à peine 13 ans lorsqu'il accompagnait son père, Tejanand Dewoo, premier maire travailliste de Curepipe, pour coller des affiches et participer aux campagnes électorales. Depuis, l'étincelle n'a jamais cessé de briller. «C'est dans cette ambiance que j'ai grandi. J'ai très vite compris la valeur de l'engagement politique, de l'action au service de la population.»

Fraîchement diplômé en droit, impliqué dans le secteur social, Shakti se lance aujourd'hui dans la bataille municipale avec l'envie d'agir concrètement pour sa ville. Il milite notamment pour une meilleure inclusion des jeunes dans les processus décisionnels. «Pendant dix ans, aucune élection n'a été organisée. Cela a privé toute une génération de l'opportunité de s'exprimer. Pourtant, les jeunes ont des idées, de l'énergie, une autre manière de voir les choses.»

S'il reconnaît l'importance de l'expérience, il croit au potentiel du dialogue intergénérationnel. « Il faut un juste équilibre entre les anciens, porteurs de sagesse, et les jeunes, porteurs d'innovation. C'est cette combinaison qui peut faire avancer les choses. »

Soutenu par les trois ministres de la circonscription N° 17 - Ajay Gunness, Michaël Sik Yuen et Richard Duval - ainsi que par le gouvernement, Shakti se dit optimiste quant à la capacité du parti à impulser un véritable changement. «Nous avons une vision claire pour Curepipe. Il est temps de redonner confiance aux citoyens et de leur montrer qu'une autre gouvernance est possible.»