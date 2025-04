Ile Maurice: Le fils du ministre Gondeea impliqué

Les drames se multiplient sur nos routes et, vendredi soir 11 avril, c'est le fils du ministre des Arts et de la Culture qui s'est vu impliqué dans un accident de la route, survenu à Ébène, et qui a coûté la vie à Sardhanand Saulick, un piéton de 74 ans.

Selon nos informations, l'accident s'est produit aux alentours de 19 h 15, non loin du RM Garden situé à hauteur de Trianon, sur la Verdun/Terre-Rouge Link Road. La voiture que conduisait Nehanshu Gondeea, un comptable de 31 ans, a percuté la victime qui errait sur la route, mouillée et non éclairée, au moment des faits.

Alertés, les officiers du poste de police de Rose-Hill se sont rendus sur les lieux, suivis du Service d'aide médicale d'urgence (SAMU), mais il était trop tard, car le septuagénaire, un habitant de Highlands, Phoenix, avait déjà rendu l'âme.

Entre-temps, le conducteur a été soumis, à la fois, à un drug test et à un alcotest, par les policiers de l'Emergency Response Service, et les résultats se sont révélés négatifs. Sa déclaration a été, par la suite, enregistrée par les enquêteurs, tandis que sa voiture a été embarquée au poste pour être examinée.

À ce stade, il nous revient que le jeune homme a été admis au sein d'une clinique avec une sentinelle de la police placée à son chevet, tandis que les funérailles de Sardhanand Saulick, alias Pompier, ont eu lieu à 14 heures hier après-midi.

Sollicité pour une réaction, le ministre Mahen Gondeea n'a pas souhaité faire de déclaration, n'étant lui-même pas impliqué dans cet accident mortel.