Tunisie: Ligue 1 - 26e journée - UST - À quitte ou double

Pour les Tataouinis, le match contre les redoutables Usémistes n'autorise pas à prendre trop de risques devant, mais l'UST est condamnée à sortir le grand jeu et à gagner pour entretenir l'espoir du maintien.

Aujourd'hui, l'UST n'a d'autres choix que de jouer l'attaque car même un match nul ne ferait pas les affaires des « Lions du Sahara». La mobilisation est donc très forte pour le match d'aujourd'hui entre l'UST et l'USM. Match de vérité, match de la saison, match de la survie en Ligue 1 sont les principaux slogans qu'on entend. Une campagne de vente de tickets a été lancée au milieu de la semaine juste après le match des seizièmes de finale contre le Club Africain. Elle a déjà porté ses fruits avec des prévisions pour une affluence record et un grand soutien du public pour cette rencontre contre les Bleus.

L'entraîneur Sami Gafsi ne peut bien entendu que se réjouir d'une telle affluence annoncée. «Nous avons besoin de notre public dans cette rencontre que nous devons remporter coûte que coûte pour rester en course jusqu'à la fin dans l'optique du maintien, affirme-t-il. Cette pression que ne manqueront pas d'exercer nos supporters sur les joueurs sera positive. Elle les forcera à donner le meilleur d'eux-mêmes, à livrer cette bataille pour être les premiers sur tous les ballons et être constamment présents et forts dans les duels.

Dans un match à enjeu aussi crucial, ce sont les ressources physiques et mentales qui font la plupart du temps la différence. Nous sommes prêts, bien préparés et outillés sur ce plan pour rivaliser avec notre redoutable et prestigieux adversaire du jour».

Retour du trio de base de l'équipe

Sami Gafsi a pris toutes les précautions nécessaires pour ménager physiquement son groupe dans le match des seizièmes de finale contre le CA qui a précédé cette partie à quitte ou double contre l'USM. Trois joueurs-clés de son dispositif ont été absents contre les «Rouge et Blanc» pour purger une sanction de trois avertissements.

Le gardien Slim Rebaî, qui a cédé son poste à son suppléant Yassine Bguir, sera dans les buts pour faire face au raz de marée des Usémistes qui ne vont pas y aller de main morte pour tenter d'engranger les trois points qui les garderont en tête du classement. Dans le compartiment offensif, Wahid Tymy et Zied Ounalli, qui ont beaucoup manqué à l'attaque des Tataouinis dans le match de Coupe, effectueront leur retour pour former avec Hosni Guezmir le trio de fer de lance de l'attaque de l'UST sur qui reposera l'espoir de sceller le sort d'un match dont le résultat déterminera les chances des «Bleu et Rouge» d'échapper au purgatoire.

Car pour les quatre matches qui resteront à disputer après cette confrontation avec l'USM, les Lions du Sahara joueront trois fois à l'extérieur (Zarzis, Soliman et Métlaoui) et une seule fois à domicile (ST). Autant dire que la victoire pour Sami Gafsi et ses protégés est aujourd'hui impérative.