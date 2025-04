Tunisie: Ligue 1 - 26e journée - Bon pour le CA, l'ESS et l'ASG

La reprise du championnat s'est bien passée pour l'ESS et l'ASG qui ont grappillé trois points précieux chacun. Trois bons points qui permettent aux Etoilés de coller davantage au peloton de tête et aux Gabésiens de se relancer et de s'éloigner un tant soit peu de la zone rouge. Le CA a assuré pour sa part.

Après un mois de trêve, le championnat a repris ses droits hier avec la tenue de la première manche de la 26e journée de la Ligue 1. Une reprise qui a souri à trois clubs, l'ESS, l'ASG et le CA, auteurs de précieuses victoires.

Les Etoilés ont aligné la passe de deux en s'imposant à domicile au détriment des Benguerdanais sur le score de 2-1. Une deuxième victoire d'affilée qui permet à l'ESS, quatrième au classement, de coller davantage au peloton de tête, n'accusant que deux points de retard par rapport au CA, troisième au classement.

Pour l'ASG, la victoire est aussi précieuse puisqu'elle lui permet de se relancer dans sa quête du maintien. L'ASG s'est imposé face à l'ESZ (2-0). La reprise a souri aussi au Club Africain qui est allé chercher la victoire à Métlaoui (2-1) et met la pression sur le duo de tête EST-USM.

Le ST et le CSS se neutralisent

Au bardo, le Stade Tunisien et son hôte le Club Sportif Sfaxien se sont quittés sur un résultat nul, un but partout. Une rencontre qui a connu l'expulsion du joueur du CSS, Youssef Babchia dès la 39'. Pour ce duel direct entre le Stade Tunisien, sixième au classement et le CSS, septième, aucun des deux protagonistes n'en a tiré son épingle du jeu. Les Satdistes ont raté deux penalties !