Soudan: Minawi appelle les jeunes du Darfour à prendre des mesures immédiates pour lever le siège des localités d'El Fasher et d'Umm Kadada.

El Fasher — Le gouverneur de la région du Darfour, Minni Arko Minawi a déclaré qu'il avait lancé un appel au monde et adressé ses appels aux Nations Unies et aux organisations humanitaires, et qu'il continuerait à faire appel à elles par responsabilité.

Dans un tweet sur sa page Facebook. Minawi a appelé la jeunesse héroïque du Darfour à prendre des mesures immédiates pour lever le siège sur les localités d'El Fasher et d'Umm Kadada, appelant à rassembler les forces et la volonté « pour démontrer notre capacité à changer la réalité et à travailler ensemble pour libérer la patrie, et à nous souvenir de tous ceux que nous avons perdus, car ils sont vivants dans nos coeurs. »

Il a également appelé à la nécessité de faire de la terre baignée de sang notre patrie d'espoir et de paix, et il a salué la jeunesse en difficulté dans les camps de Zamzam, d'Abou Shouk et d'El Fasher./ OSM