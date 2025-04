Tunisie: Le Centre de Recherche de la Compagnie des Phosphates de Gafsa - Un levier essentiel pour l'innovation et la compétitivité

Dans un contexte mondial où l'innovation conditionne la performance industrielle, la Compagnie des Phosphates de Gafsa mise sur la science pour renforcer sa position stratégique. Au coeur de cette ambition : un centre de recherche aux multiples expertises, moteur discret mais fondamental du développement phosphatier tunisien.

Depuis plusieurs années, la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) s'inscrit dans une dynamique de modernisation profonde de ses outils de production, avec une volonté affirmée d'intégrer la recherche scientifique comme pilier central de sa stratégie de développement. Dans cette perspective, l'entreprise a mis en place une structure de recherche et développement dédiée, visant à améliorer continuellement ses performances tout en s'adaptant aux exigences d'un marché mondial de plus en plus compétitif. Cette orientation permet non seulement de satisfaire les besoins de l'entreprise, mais aussi de répondre aux défis environnementaux et économiques de son écosystème régional.

Il collabore activement avec les universités et institutions spécialisées, tout en prenant part à des événements scientifiques nationaux et internationaux, renforçant ainsi la position de la Tunisie dans le secteur du phosphate.

Une vision moderne, innovante et durable de l'industrie minière tunisienne

Parmi les missions essentielles de cette structure, on cite la validation et la caractérisation de nouvelles réserves de phosphate, en termes de quantité, qualité et propriétés physico-chimiques et le perfectionnement des techniques de traitement et d'enrichissement, à travers des études sur de nouvelles méthodes et l'amélioration des équipements existants.

Il y a également l'appui technique aux unités d'exploitation, d'enrichissement et de maintenance ainsi que l'élaboration de projets hydrogéologiques pour assurer un approvisionnement durable en eau industrielle.

Au coeur de cette démarche se trouve le Centre de Recherche de la CPG, fondé en 1978. Ce centre, devenu au fil du temps un véritable pôle de compétences, joue aujourd'hui un rôle crucial dans le développement de la filière du phosphate en Tunisie.

Certifié ISO 9001 version 2008 et engagé dans un processus d'accréditation selon la norme ISO 17025, le Centre de Recherche multiplie les actions dans des domaines variés : analyses minéralogiques, études de qualité, développement de nouveaux procédés de traitement, assistance au contrôle qualité, sélection des produits pour les marchés, et participation à des projets pilotes innovants.

Par son expertise et son engagement, le Centre de Recherche de la CPG incarne une vision moderne, innovante et durable de l'industrie minière tunisienne. Il illustre parfaitement la capacité d'une entreprise nationale à conjuguer tradition industrielle et excellence scientifique pour mieux répondre aux enjeux de demain.