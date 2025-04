Tunisie: 4e session du Forum Diplomatique d'Antalya - Les messages forts du pays à la communauté internationale

Le chef de la diplomatie, Mohamed Ali Nafti, a insisté sur la ferme adhésion de la Tunisie aux principes de l'action multilatérale sous l'égide des Nations unies et son implication active dans les préparatifs du futur sommet, dont les résultats contribueront à rendre la performance et le rôle des institutions des Nations unies plus efficaces et à garantir un avenir meilleur aux générations futures. Dans ses interventions il a réaffirmé la position ferme pour la paix et le respect des droits internationaux, notamment en vue d'une solution durable à la question palestinienne avec l'établissement d'un Etat palestinien souverain avec Al Qods Al Charif comme capitale.

Dans le cadre des activités du Forum diplomatique d'Antalya qui se tient actuellement en Turquie, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a participé hier, en tant qu'orateur principal, à une table ronde intitulée «Repenser le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à la lumière des transformations actuelles», aux côtés du représentant spécial de l'UE pour la région du Golfe et ancien ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, du vice-ministre turc des Affaires étrangères, Nuh Yilmaz, et du PDG du groupe Shaikh, Salman Shaikh.

Lors de ses interventions à la session, d'après un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le ministre a passé en revue l'évolution de la situation actuelle au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, caractérisée par l'aggravation des crises, des conflits et des différends et les répercussions qui en résultent sur la sécurité et la stabilité de la région et du monde entier. Dans ce sens, il a envoyé un certain nombre de messages conformément aux orientations de notre pays et aux piliers de sa politique étrangère. En effet, il a souligné la ferme adhésion de la Tunisie aux principes de l'action multilatérale sous l'égide des Nations unies et son implication active dans les efforts préparatoires du futur sommet, dont les résultats contribueront à rendre la performance et le rôle des institutions des Nations unies plus efficaces et à établir un avenir meilleur pour les générations futures.

De même, il a mis l'accent sur l'importance de la décision de la Tunisie de mettre son programme de diplomatie pour l'année 2025 sous le slogan symbolique : « Renforcer l'action multilatérale et renforcer la coopération au sein du système des Nations unies», qui coïncide avec la commémoration par la communauté internationale du 80e anniversaire de la création de l'une des organisations internationales les plus prestigieuses, en l'occurrence les Nations unies, qui reste la pierre angulaire de la légitimité internationale et des plans d'action réalistes pour relever les défis actuels.

Le chef de la diplomatie a affirmé la ferme volonté de la Tunisie de respecter les principes du droit international et du droit international humanitaire et sa détermination à participer activement à tous les efforts et initiatives visant à redonner une légitimité internationale à son rôle de régulation des relations internationales.

Les questions régionales prioritaires

Nafti a renouvelé l'appel de la Tunisie à la communauté internationale afin qu'elle assume ses responsabilités dans l'exercice de son rôle normal de résolution des problèmes et des crises de la région, et en priorité figure l'arrêt de la guerre génocidaire en cours menée par l'entité occupante contre des civils désarmés à Gaza, et dont l'escalade a franchi toutes les lignes rouges, entraînant un nombre sans précédent de martyrs, de blessés et de personnes déplacées par force, outre la destruction totale des infrastructures vitales. Il réaffirmé la position de la Tunisie pour un règlement juste de la question palestinienne par l'instauration d'un État palestinien indépendant avec la pleine souveraineté sur tout son territoire, et avec Al Qods Al Charif comme capitale.

Sur un autre plan, Nafti a souligné les nombreux défis auxquels est confrontée la région de l'Afrique du Nord, liés aux développements au Moyen-Orient, à l'instabilité persistante dans la région subsaharienne et à ses graves répercussions, notamment dans l'aggravation des vagues de migration irrégulière et l'intensification des activités des organisations terroristes, des bandes criminelles organisées, des réseaux de traite des êtres humains, de la contrebande, et du trafic de drogues et d'armes. Il a rappelé que les risques auxquels est confrontée la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord ont été façonnés non seulement par les conflits en cours, la guerre d'extermination sioniste et les plans agressifs de la puissance occupante.

Des risques engendrés, aussi, par les crises internationales successives interconnectées, les changements géopolitiques et la dynamique mondiale plus large, qui ont émergé, surtout depuis la pandémie de Covid-19 et le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, avec toutes les répercussions politiques, sécuritaires, économiques, sociales et humanitaires qui en résultent et les défis de développement. Ces défis sont relatifs au niveau de la sécurité alimentaire et énergétique, la baisse des taux de croissance, le volume des investissements et du trafic touristique, et la perturbation des moyens d'atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) et la capacité de faire face aux effets du changement climatique.

Nafti a passé le message avertissant que l'absence des questions régionales, en particulier la question palestinienne, des priorités des acteurs régionaux et internationaux, et le manque d'engagement international collectif à contribuer au règlement de diverses questions, y compris le Yémen et le Soudan, compliqueront encore la situation et aggraveront les principaux défis et risques auxquels sont confrontés les pays de la région et leurs peuples.

Il a évoqué la volonté d'aider les frères en Libye à une solution inter-libyenne basée sur le dialogue et le consensus national afin de préserver l'unité et la stabilité de la Libye sous la bannière et avec l'aide de l'Organisation des Nations unies.

Le ministre a conclu son intervention en soulignant que l'espoir demeure pour les générations futures de parvenir à la paix souhaitée, une fois qu'il y aura la détermination sincère de la communauté internationale et les efforts diplomatiques concertés des Nations unies, des pays et organisations arabes, islamiques, africains, européens et méditerranéens, avec les composantes de la société civile et humanitaire et l'implication responsable du secteur privé.

Série d'entretiens

Par ailleurs, et dans le cadre de sa participation à la quatrième session du Forum diplomatique d'Antalya, Mohamed Ali Nafti a poursuivi ses réunions bilatérales, où il a rencontré respectivement les ministres des Affaires étrangères de la Tanzanie, Mahmoud Thabit Kombo, et de la République des Maldives, Abdullah Khalil, et a examiné avec eux les moyens de renforcer la coopération bilatérale et de coordonner les positions communes au niveau régional et international, et d'échanger un soutien pour les candidats aux postes de l'ONU.

Le ministre a également eu un entretien avec Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de la Ligue des États arabes, en prévision de sa visite en Tunisie prochainement, dans le cadre des réunions de coordination tenues par la Ligue avec divers centres et organisations arabes accueillis par la Tunisie.