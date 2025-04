Afrique: Journée de l'acceptation universelle - Un plaidoyer pour un internet multilingue au pays

Un atelier de formation sur l'Acceptation Universelle (UA) s'est ouvert samedi 12 avril à l'UCAD II. Organisé par l'ONG Bokk Jang à l'occasion de la journée de l'UA, cette initiative qui a pour objectif le renforcement de capacités des ingénieurs systèmes et des professionnels de l'informatique, vise à intégrer les standards de l'UA dans les infrastructures numériques locales, afin de garantir un Internet véritablement inclusif, multilingue et accessible à tous, quels que soient la langue ou le format des noms de domaine.

D'après Alex Corenthin, enseignant-chercheur à la retraite de l'École Supérieure Polytechnique de Dakar, « Le développement d'Internet a été fulgurant ces dernières années. Il n'est plus réservé à une élite, mais accessible au citoyen lambda. Il est donc crucial que chacun puisse s'exprimer dans sa langue, dans sa singularité. »

Il en appelle à ce sens la responsabilité des ressources humaines locales, pour qui selon lui : « doivent trouver des solutions adaptées à nos réalités. Cela aura un impact considérable sur l'usage responsable et inclusif du numérique au Sénégal. »

Cet atelier de formation sur la promotion de l'Acceptation Universelle (UA) à l'endroit des techniciens et des étudiants, permettra à ces derniers de se procurer des outils nécessaires pour implémenter l'UA dans les systèmes de messagerie et plateformes web », souligné l'enseignant chercheur, à la retraite de l'École Supérieure Polytechnique de Dakar, qui plaide « pour l'utilisation des langues locales comme le wolof, le sérère, le diola ou le peul dans les noms de domaine, et même le wolofal, transcription du wolof en caractères arabes. »

cette initiative faudrait-il le noter, s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec l'ARTP et ICANN, l'organisme international en charge de la gestion des noms de domaine et d'autres partenaires comme GAINDE 2000, GOFAR Holding, GUINDO, CF DIGITAL EDGE, EXPRESSO, WANGO.

Selon Coura Fall, vice-présidente de Bokk Jang, « Depuis 2024, nous avons mené des campagnes de sensibilisation sur l'Acceptation Universelle. Aujourd'hui, nous passons à la phase pratique avec cet atelier qui réunit ingénieurs, développeurs, acteurs de la société civile et spécialistes du numérique. »

L'Acceptation Universelle (UA) est un principe fondamental qui garantit que tous les noms de domaine et adresse mails y compris ceux utilisant des caractères non latins, des extensions nouvelles ou longues ou ceux utilisant des scripts locaux ou des extensions récentes soient reconnus, accepté et utilisés de manière uniforme...