Togo: Cécité - La BOAD s'engage pour une société plus inclusive

Environ 0,7 % de la population est touchée par la cécité, selon les dernières données statistiques.

Ce chiffre grimpe à plus de 30 000 cas de déficience visuelle chez les personnes âgées de 50 ans et plus, la cataracte étant la cause principale de cette perte de vision.

Face à cette réalité, des structures sociales et éducatives oeuvrent au quotidien pour l'inclusion et l'accompagnement de ces personnes vulnérables.

Parmi elles, le Centre Polyvalent Saint Augustin (CPSA) de Lomé, dédié à l'accueil et à la formation des personnes handicapées visuelles, bénéficie d'un nouveau soutien de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD). L'institution régionale a financé, à hauteur de 24 millions de Fcfa, les travaux de réhabilitation du centre, notamment la sécurisation de ses locaux.

Lors de la cérémonie d'inauguration des installations, Amara Kouyaté, directeur général délégué de la BOAD, a souligné que « la mission de la BOAD est de favoriser un développement équilibré et intégré, ce qui implique des actions concrètes en faveur des plus vulnérables ». Il a rappelé que cette aide s'inscrit dans une série d'initiatives déjà menées au profit du CPSA, notamment des dotations en vivres, équipements et matériels didactiques.

Le Centre Saint Augustin oeuvre depuis plusieurs années à l'éducation des enfants malvoyants, leur intégration dans le système scolaire classique, la formation professionnelle des adultes, ainsi qu'à une initiation adaptée à l'informatique. Le centre prend également en charge l'hébergement et la restauration de ses pensionnaires. Il dispose de deux antennes régionales à Sokodé et à Kara, élargissant ainsi son impact sur l'ensemble du territoire.