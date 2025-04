Tunisie: Gafsa - Le Samu 06 étend son influence vitale

Le Service d'aide médicale urgente (Samu) 06 de Gafsa franchit une étape significative dans son développement avec le renforcement de son parc d'unités mobiles d'urgence et de réanimation (Smur), reflétant ainsi l'engagement continu du ministère de tutelle envers l'amélioration de la médecine d'urgence et la mise en oeuvre d'une stratégie de soins de proximité pour l'ensemble des citoyens.

Actuellement, le Samu 06 de Gafsa dispose de cinq unités mobiles d'urgence, un chiffre qui passera à six avec le démarrage imminent de l'unité de Belkhir. Cette nouvelle Umur devrait être pleinement opérationnelle fin mai 2025, venant ainsi consolider davantage le maillage territorial du service.

L'impact du Samu 06 de Gafsa s'étend bien au-delà des frontières de son propre gouvernorat. En effet, il assure la couverture des urgences médicales dans les gouvernorats voisins de Tozeur et Kasserine. Avec l'ensemble des unités mobiles déployées dans ces trois régions, le dispositif d'urgence compte désormais douze Umur, offrant une capacité d'intervention accrue et une meilleure réactivité face aux situations critiques.

Cet accroissement des moyens matériels est le reflet d'une volonté politique forte de développer la médecine d'urgence en Tunisie et de garantir à chaque citoyen un accès rapide et efficace à des soins de qualité en cas de nécessité. La nouvelle stratégie des soins de proximité, mise en avant par le ministère de la Santé, trouve une application concrète à travers le renforcement du Samu 06 et de ses antennes mobiles.

Au coeur du dispositif : la régulation des appels et le rôle opérationnel des Smur

Le fonctionnement efficace de ce réseau d'urgence repose sur une organisation bien rodée, où le Samu 06 joue un rôle central de régulation. C'est au niveau de cette structure que sont réceptionnés et traités les appels d'urgence transitant par le numéro unique 190. La régulation assurée par le Samu 06 consiste à évaluer la nature et la gravité de chaque appel afin de déterminer la réponse la plus appropriée.

Dans ce processus, les Services mobiles d'urgence et de réanimation (Smur) constituent les chevilles ouvrières du Samu 06. Une fois l'appel régulé et la nécessité d'une intervention mobile confirmée, le Samu 06 émet l'ordre à l'un des Smur disponibles, en fonction de sa localisation et de la nature de l'urgence, de se rendre sur les lieux. Les équipes des Smur, composées de professionnels de santé qualifiés et spécialement formés aux interventions en milieu extrahospitalier, assurent alors la prise en charge médicale d'urgence, la stabilisation du patient et son transport vers l'établissement de santé le plus adapté à son état.

Le déploiement de ces nouvelles unités mobiles à Moularès et Mdhilla, dont les équipes ont bénéficié d'une formation spécialisée, permettra d'améliorer significativement la rapidité d'intervention dans les délégations de Moulares, Redeyef, Mdhilla et El Guettar. Cette proximité accrue garantit une prise en charge plus précoce des cas critiques, augmentant ainsi les chances de survie et réduisant le risque de complications.

En conclusion, le renforcement du Samu 06 de Gafsa, avec l'intégration de nouvelles unités mobiles et l'extension de sa couverture géographique, représentent une avancée majeure pour la médecine d'urgence dans le sud-ouest tunisien. Cette dynamique, portée par la vision du ministère de la Santé, témoigne d'un engagement fort envers la santé des citoyens et d'une volonté de doter les régions d'un dispositif d'urgence performant et accessible à tous. L'articulation efficace entre la régulation du Samu 06 et l'action rapide des Smur constitue un pilier essentiel pour sauver des vies humaines et améliorer la qualité de la prise en charge des urgences médicales.