Tunisie: Suivi méticuleux pour concrétiser les projets déclarés

Les rapports, études et autres enquêtes rendus publics ces derniers temps, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale, attestent que la dynamique socioéconomique en Tunisie enregistre une évolution positive vers un développement tous azimuts, tout en étant marquée par un aspect global et durable.

En effet, le taux de réalisation des projets déclarés a connu, lors de la période allant de 2021 à 2023, une amélioration sensible de l'ordre de plus de 66% puisque, selon l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (Apii), sur 4.446 projets, ayant fait l'objet de ces études, le montant des investissements déclarés est de 6312,8 millions de dinars, générant près de cent mille postes d'emploi.

En outre, si le rythme de l'évolution demeure relativement lent, la progression s'avère sûre et d'une grande résilience, notamment dans les secteurs des industries agroalimentaires, mécanique, électrique et bien d'autres de divers types où les investissements sont les plus importants, alors que celui des industries du textile-habillement et confection (Ithc) se révèle être le plus grand pourvoyeur d'emplois.

Ce qui rend plus optimiste encore, c'est le fait que ces chiffres positifs touchent le plus grand nombre de gouvernorats où le taux de réalisation des projets déclarés dépasse les 50 pour cent, avec une mention spéciale pour les projets déclarés par des femmes dans la mesure où pour l'année 2024, le taux de réalisation a frôlé la barre des 80%.

Une autre mention spéciale est à octroyer, selon l'Instance tunisienne de l'investissement (TIA), aux projets relatifs au secteur des énergies renouvelables, des services et aux divers projets de création.

Or, si le secteur industriel reste prédominant dans les déclarations d'investissement, celui agricole est bon deuxième, sachant que les volumes d'investissements déclarés les plus élevés, toutes catégories confondues, portent sur dix gouvernorats, faisant apparaître une surprise réconfortante.

Ainsi, juste derrière Tunis, on trouve le gouvernorat de Sidi Bouzid où deux projets déclarés auprès de la TIA seront installées, pour un montant total de 310,2 MD, dans les secteurs de l'industrie et des énergies renouvelables.

Les chiffres sont têtus, confirmant ainsi le redressement de l'économie nationale avec des perspectives prometteuses pour l'avenir suite à la relance des investissements, un facteur reconnu pour la réalisation de la croissance que les experts sont unanimes à considérer comme irréversible au vu du souci exprimé par le président de la République d'y accorder le suivi nécessaire.